Macron convoca un Consejo de Defensa para abordar este martes la guerra en Oriente Medio

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París, 24 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este martes por la tarde un Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional para abordar la situación del conflicto en Oriente Medio, indicaron fuentes del Elíseo.

La reunión, en la que deben participar ministros y responsables con competencias en las áreas de defensa y seguridad, está prevista para las 17.30 (16.30 GMT), precisaron las fuentes.

La situación bélica sigue marcada por la continuación de los ataques al Líbano, Irán, Israel, y los países del golfo Pérsico, pese a la sugerencia de una desescalada después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el lunes una prórroga.

Lo hizo en espera de resultados en las negociaciones que dijo que Estados Unidos mantiene con el régimen iraní para una desescalada en la guerra, cosa que Irán niega.

Trump indicó que aplazaba en cinco días la ofensiva con la que había amenazado previamente a Irán contra sus centrales eléctricas y otras infraestructuras si no desbloqueaba el paso por el estrecho de Ormuz, por el que salían antes de la guerra en torno a la quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.

Irán, por su parte, había replicado advirtiendo que estaba preparado para cerrar completamente el estrecho de Ormuz y atacar infraestructuras energéticas y tecnológicas, así como plantas de desalación en la región.

Sobre el Líbano, este lunes Macron hizo una defensa de su soberanía e insistió en que «nada» debe justificar la violación de su integridad territorial, en alusión a las operaciones que está llevando a cabo Israel contra la antigua colonia francesa. EFE

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