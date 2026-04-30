Macron en el mayor ejercicio militar desde la guerra fría: un mensaje a aliados y enemigos

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París, 30 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, asistió este jueves al mayor ejercicio militar de su país desde la guerra fría, que consideró «un mensaje claro» para sus aliados y sus enemigos.

«Estoy orgulloso de haber asistido a este ejercicio. Constituye un mensaje claro a nuestros aliados y a nuestros adversarios», aseguró el presidente francés en el campo militar de Mailly-le-Camp, en el este del país.

El operativo, bautizado como Orion 26, contó con fuerzas de otros países, como británicas, alemanas, españolas, italianas, griegas y polacas, en lo que Macron consideró como «un ejemplo» de la necesidad de avanzar en la integración militar europea.

«Vuestra presencia encarna de lo que es capaz Europa. (…) Muestra la credibilidad de los europeos de desplegar juntos una operación de esta talla», dijo el presidente, que consideró que el ejercicio debe servir de test para el futuro despliegue militar de la llamada ‘coalición de voluntarios’ en Ucrania, una vez que se acuerde un alto el fuego.

Macron, durante cuyo mandato se ha duplicado el presupuesto de defensa hasta alcanzar los 65.000 millones de euros, reiteró su voluntad de reforzar las capacidades de su país para liderar la integración militar del continente y avanzar «en la construcción de la Europa de la defensa creíble y capaz de responder a los desafíos contemporáneos».

En los últimos meses el presidente francés ha multiplicado los mensajes con un alto contenido militar, siempre en discursos rodeados de una puesta en escena castrense.

Así, ante un submarino nuclear anunció el refuerzo del arsenal atómico galo y junto a dos cazas de guerra se comprometió a reforzar las capacidades convencionales de su país en un mundo cada vez más convulso.

El pasado 18 de marzo desveló el nombre del nuevo portaaviones nuclear francés, que sustituirá al Charles de Gaulle y que se llamará Francia libre. EFE

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