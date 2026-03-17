Macron organiza con su Gobierno un Consejo de Defensa sobre la guerra en Oriente Medio

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París, 17 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado hoy un Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional con los miembros de su Gobierno con competencias en esos campos para abordar la situación de la guerra en Irán y sus consecuencias, indicó el Elíseo.

Esta reunión, que ha trastocado la agenda de algunos de los ministros, reunirá a los responsables de defensa y de seguridad, se produce en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, hace presión a diferentes países, entre ellos Francia, para que se impliquen en un dispositivo militar para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Macron dijo el pasado día 11, tras presidir una videoconferencia de líderes del G7 que había que empezar una labor de «coordinación de varias marinas» para restablecer el tráfico por ese estrecho por el que sale alrededor del 20 % del petróleo y el gas que alimenta los mercados mundiales, pero puntualizando que tardaría «varias semanas».

Sobre todo, el presidente insistió en que «las condiciones ahora no se dan porque el estrecho es un escenario de guerra» y que lo que había que hacer era preparar el terreno para cuando cambiaran las cosas también con las compañías marítimas y con las aseguradoras.

Desde el comienzo del conflicto, Francia ha procedido a un despliegue de sus capacidades militares y ha enviado su portaaviones ‘Charles de Gaulle’ con el grupo aeronaval que le acompaña desde el Báltico al Mediterráneo oriental con una misión estrictamente defensiva, como se ha esforzado en repetir el jefe del Estado.

Macron en los últimos días ha tenido una gran actividad diplomática con líderes de Oriente Medio, incluido el presidente iraní, Masud Pezeshkian, al que ha pedido, además del cese inmediato de los ataques a los países vecinos, que reabra el estrecho de Ormuz.

Otro de sus principales centros de atención en el conflicto ha sido el Líbano, antigua colonia francesa, que se ha visto arrastrado a la guerra por los ataques de Hizbulá a Israel y la respuesta militar del Estado judío, que ha llevado a cientos de miles de personas a abandonar sus domicilios.

Macron solicitó el sábado a Israel que aceptara discusiones directas con el Gobierno y con «todas las componentes» del Líbano y se mostró dispuesto a facilitar esas negociaciones y acogerlas en suelo francés. EFE

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