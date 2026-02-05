Macron pide informes sobre impacto de videojuegos e IA en salud mental de menores

París, 5 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, desveló este jueves que ha pedido informes a varios expertos sobre los peligros de los videojuegos y de la Inteligencia Artificial (IA) en la salud mental de los jóvenes, y no descartó su prohibición en función de los resultados de esos estudios.

La tarea que Macron ha encomendado a los expertos es «intentar medir científicamente el efecto de los videojuegos en niños y adolescentes», precisó Macron en una entrevista con Brut, un medio principalmente dirigido a los jóvenes, y que emite buena parte de sus contenidos en redes sociales (aparte de TikTok también en Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram), y en formato de video y pódcast.

El jefe de Estado francés espera saber «en mayo o junio si existe un consenso científico sobre el impacto de ciertos videojuegos en los jóvenes», especialmente los que están basados en matar.

«Quizás tengamos que prohibirlos; no debemos descartar nada», consideró el presidente francés, que ha sido el primer dirigente europeo en impulsar la prohibición del uso de las redes sociales a los menores.

Recientemente, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley cursado por trámite de urgencia a petición de Macron que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, una medida que, de ser ratificada por el Senado, podría entrar en vigor a partir del próximo curso escolar, en septiembre.

El segundo informe que ha encargado Macron es a expertos en psiquiatría y adicciones para que examinen cómo funcionan chatbots de la IA -herramientas digitales diseñadas para simular una conversación humana- y si pueden causar trastornos mentales en los menores.

El objetivo en este caso también es tratar de establecer normas para regularlos o incluso prohibir su uso, señaló, ya que esas herramientas pueden llevar al aislamiento de algunos menores, entre otras cuestiones.

El jefe de Estado francés también abogó durante su charla con los internautas en que todo el contenido creado por inteligencia artificial vaya etiquetado como tal, como permite la legislación europea. EFE

