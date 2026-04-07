Macron presenta una iniciativa internacional para definir los alimentos ultraprocesados

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París, 7 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, presentó este martes una iniciativa internacional junto a varios países para establecer una definición armonizada de los alimentos ultraprocesados como un primer paso para identificar y reconocer el impacto sanitario y medioambiental por su uso.

Macron defendió esta propuesta durante un encuentro sobre sanidad organizado en Lyon (este de Francia) coincidiendo con la presidencia francesa del G7, a la que acudieron representantes de unos 40 países y durante la que presentó otras seis iniciativas, entre las que destaca «un pacto internacional para preservar la eficacia de los antibióticos».

El jefe del Estado francés precisó que para establecer una definición armonizada de los alimentos ultraprocesados, una idea que tiene de entrada el respaldo de Kenia, Guinea, Camboya o la Organización Mundial de la Salud (OMS), habrá que seguir apoyando los trabajos internacionales que se llevan a cabo sobre la cuestión.

Además, eso servirá para poner en marcha «políticas públicas adaptadas para una alimentación más sana y más sostenible».

Macron explicó que el pacto internacional para preservar la eficacia de los antibióticos implicará «compromisos para reducir el uso inapropiado y garantizar un acceso justo y sostenible» a los que se consideran esenciales, así como su proscripción como factores de crecimiento en granjas.

En paralelo, se pondrá en marcha «un mecanismo internacional sobre la resistencia a los antimicrobianos» con el objetivo de coordinar las acciones internacionales y entender mejor la amenaza que supone esas resistencias.

Otras de las iniciativas lanzadas en Lyon fueron el compromiso de inscribir las cuestiones de sanidad en las negociaciones climáticas; el establecimiento de «un marco voluntario» para poner en común datos de sanidad humana, animal y ambiental que puedan ser utilizadas por los científicos y para las decisiones políticas; o la ampliación de la coalición internacional para revenir pandemias.

Con todas ellas, Francia y sus socios pretenden dar respuesta en el terreno de la salud a «la fracturación del orden internacional» que ha protagonizado sobre todo Estados Unidos desde el primer mandato de Donald Trump, según las explicaciones de Macron.

«En este momento en que el orden internacional se ha trastocado y en que algunos han querido cuestionar el multilateralismo en materia sanitaria -subrayó-, (…) quiero decir que Francia estará al lado de la OMS y de todas las organizaciones internacionales presentes aquí para defender un multilateralismo eficaz, una visión exigente basada en la ciencia de las decisiones colectivas que tenemos que tomar».

El jefe del Estado recordó que esta reacción la comenzó en 2017 cuando puso en marcha el método que bautizó como ‘One Planet Summit’, en un primer momento en reacción a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Con ese método, indicó, de lo que se trata es de «construir coaliciones de actores» y «mostrar que hay un multilateralismo eficaz» que da resultados.

En el caso de la sanidad, y después de que Trump decidiera sacar a su país de la OMS, Macron insistió en que la conferencia de Lyon, en la que participaron cinco jefes de Estado y de Gobierno y ministros de diferentes países (España estuvo representada por el de Agricultura, Luis Planas), quería asentar varios principios.

En particular, que «cualquier avance se asienta sobre una ciencia libre, abierta, independiente, que es una necesidad absoluta. La sanidad mundial no progresará si la ciencia se convierte en un instrumento político» en manos de uno u otro gobierno, indicó. EFE

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