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Macron propone una moratoria en Ucrania para ataques a infraestructuras y en el mar Negro

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Naciones Unidas/París, 22 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso este lunes poner sobre la mesa una doble moratoria en el conflicto de Ucrania para los ataques sobre las infraestructuras civiles y el sistema energético, por un lado, y para el mar Negro, por el otro, para desbloquear el transporte de cereales.

«Propongámoslo y pongamos a Rusia frente a sus dobles estándares», señaló Macron en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. EFE

ngp/cat/rcf

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