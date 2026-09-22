Macron propone una moratoria en Ucrania para ataques a infraestructuras y en el mar Negro

Compartir

2 minutos

Naciones Unidas/París, 22 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso este martes poner sobre la mesa una doble moratoria en el conflicto de Ucrania para los ataques sobre las infraestructuras civiles y el sistema energético, por un lado, y para el mar Negro, por el otro, para desbloquear el transporte de cereales.

«Propongámoslo y pongamos a Rusia frente a sus propios discursos», señaló en un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde recordó que el abastecimiento de granos es una cuestión fundamental para la seguridad alimentaria en muchos países emergentes y en desarrollo.

Por eso aseguró que esta «doble moratoria» es una «necesidad» y recalcó que Francia seguirá apoyando sin falta a Ucrania en sus «aspiraciones legítimas» a la paz, a la seguridad y a tener un futuro.

«Al mismo tiempo, no escatimará esfuerzos para que se inicien lo antes posible unas negociaciones constructivas entre Ucrania y Rusia», prometió Macron sobre su país en la que es su última intervención en una reunión de la Asamblea General de la ONU antes de que deba abandonar el Elíseo tras las presidenciales que se celebrarán en primavera en Francia.

Por eso aprovechó su intervención para mandar un enérgico mensaje en el que instó a la comunidad internacional a «no ceder» frente a la ley del más fuerte y frente a la tentación de los dobles estándares.

«Debemos defender a los ucranianos, y hacerlo más que nunca ante la llegada del invierno que se avecina», advirtió, e hizo hincapié en los esfuerzos llevados a cabo por la coalición de voluntarios aliados de Kiev, «que reúne a todos aquellos que quieren garantizar la paz en Europa, donde se desencadenaron dos guerras mundiales».

Frente a la ley del más fuerte y la inacción, lanzó un mensaje contundente de respaldo a la ONU y para abordar desde la cooperación los grandes conflictos y crisis globales, incluido un llamamiento a no mirar para otro lado sobre la situación en Gaza.

También para solucionar los desajustes ocasionados por el cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, sobre el que recordó que se ha puesto en marcha una coalición independiente de naciones para restaurar la libertad de navegación, que «no debe ser objeto de chantaje» y que es «una prioridad». EFE

ngp/cat/mgr

(Foto)(Vídeo)