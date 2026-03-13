Macron recuerda que el G7 se opuso a levantar el embargo al petróleo ruso

París, 13 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recordó este viernes que la reciente reunión de líderes del G7 se pronunció en contra de levantar el embargo al petróleo ruso, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se mostrara favorable a hacerlo para equilibrar los precios del crudo en alza tras el ataque a Irán.

«Rusia cree que la guerra de Irán le dará una tregua. No será el caso. En el G7 reafirmamos que el precio del petróleo no debe cambiar nuestra política de sanciones a Rusia», dijo Macron en una intervención en el Elíseo junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

