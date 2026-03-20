Macron reitera que Francia no participará «en ninguna apertura por la fuerza» de Ormuz

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró este jueves que Francia tiene una posición «estrictamente defensiva» y que no participará «en ninguna apertura por la fuerza» del estrecho de Ormuz mientras persistan los ataques.

Así lo afirmó durante una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes europeos en Bruselas, dominada por la guerra en Oriente Medio, y en la que los Veintisiete rechazaron unánimamente por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, por el que transita en condiciones normales el 20 % del petróleo mundial.

«La posición de Francia es estrictamente defensiva. Su objetivo es proteger a nuestros ciudadanos y nuestros intereses, apoyar a nuestros aliados regionales y preservar la libertad de navegación y la soberanía marítima, y hacer todo lo posible para contribuir a la distensión», dijo el presidente francés.

Asimismo, aseguró que «una vez que la situación se haya calmado, Francia está dispuesta, junto con otras naciones, a asumir la responsabilidad de un sistema de escolta de buques en el estrecho, en el marco de una misión que no pretende ser una acción de fuerza y que deberá ser objeto de consultas y acuerdos con Irán».

Dicha misión, añadió, «implica asociar a todos los actores del sector marítimo, tanto transportistas como aseguradoras».

«En cambio, no participaremos en ninguna apertura por la fuerza del estrecho en el contexto de operaciones bélicas y bombardeos», reiteró.

Por otro lado, Macron mencionó que Francia pretende «poner a prueba a los principales socios, y en particular a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU», sobre «la posibilidad de contar con un marco de la ONU sobre lo que queremos hacer en Ormuz».

El presidente francés dijo haber hablado con el primer ministro indio, Narendra Modi, esta misma mañana para «intercambiar opiniones» sobre esta operación, y que han iniciado «un proceso exploratorio».

«Veremos en los próximos días si tiene posibilidades de prosperar», dijo el francés, que sin dar más detalles se mostró optimista en que «es algo que podría ayudar en este sentido».

Macron recalcó también que los líderes comunitarios han adoptado hoy en la cumbre una petición para la «aplicación inmediata de una moratoria sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles, en particular las energéticas y las hidráulicas» en el contexto de la escalada bélica en Oriente Medio. EFE

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