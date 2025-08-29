The Swiss voice in the world since 1935

Macron replica a los reproches de Moscú por tratar a Putin de «ogro»

París, 29 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, explicó este viernes por qué utilizó la semana pasada los términos de «ogro y depredador» para referirse a su homólogo ruso, Vladímir Putin, después de que el Kremlin le echara en cara unos calificativos que considera una grosería «irracional e indecente».

«Cuando se dice que hay un ogro a las puertas de Europa (…), yo creo que eso califica lo que los georgianos, ucranianos y otras muchas naciones sienten profundamente. Es decir, hablan de un hombre que ha decidido de ir hacia una deriva autoritaria, autocrática y llevar a cabo un imperialismo revisionista», declaró Macron.

El presidente francés realizó estas manifestaciones en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, al término del 25º Consejo de ministros franco-alemán, celebrado en Tolón (suereste de Francia).

El Kremlin tildó este viernes de «insultos vulgares contra Rusia y su pueblo» los calificativos empleado por Macron para referirse a Putin y los consideró «irracionales e indecentes». EFE

