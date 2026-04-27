Macron saluda «la singularidad» de Andorra y su manera de afrontar las dificultades

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París, 27 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, saludó este lunes «la singularidad» de Andorra, donde realiza una visita oficial de dos días, y alabó el carácter del Principado, que -aseguró- «no cede» ante las dificultades.

En el discurso de apertura de la cena de gala celebrada en el Andorra Park Hotel, Macron destacó que «la singularidad es la fuerza del Principado, lo que le permite tener un papel tan activo internacionalmente».

Andorra tiene dos copríncipes, el presidente de turno de Francia -en este caso el propio Macron- y el obispo de Urgel, que actualmente es Josep-Lluís Serrano Pentinat. Los copríncipes de Andorra ejercen la jefatura de Estado, pero su papel es esencialmente representativo.

El presidente francés, quien realizó su última visita al Principado en 2019, saludó el carácter de los andorranos y aseveró que este sale a relucir «en los momentos difíciles».

«Es un carácter pirenaico que me es familiar», asumió Macron, quien tiene raíces en los Pirineos franceses de parte de una de sus abuelas.

En su visita al Principado, el presidente francés fue recibido esta misma tarde por el jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot.

Mañana, martes, Macron visitará el Lycée Comte de Foix y la Escuela andorrana de Santa Coloma, dos instituciones representativas de los sistemas de enseñanza en Andorra.

Posteriormente, el presidente francés y el obispo de Urgel se reunirán con el síndico general del Consejo General de Andorra y presidirán, como copríncipes, una sesión solemne del Consejo General.

Otro de los acontecimientos centrales de la visita de Macron será su discurso público en la plaza del Poble de Andorra la Vella, acompañado de Espot.

La visita de Macron culminará con un acto institucional en el Santuario de Nostra Senyora de Meritxell y la condecoración de la Creu dels Set Braços a los dos copríncipes. EFE

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