Macron se pronuncia contra los pactos con los «extremistas» en las elecciones municipales

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(Actualiza con más declaraciones sobre la polémica por los pactos)

París, 18 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció este miércoles contra los «acuerdos entre partidos» moderados con «extremistas», y advirtió de que «dondequiera que estén, siguen siendo peligrosos», cuando faltan cuatro días para la segunda y definitiva vuelta de las elecciones municipales francesas.

Según informó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, tras el consejo de ministros, Macron enfatizó «la importancia de que nadie olvide que los extremistas, dondequiera que estén, siguen siendo peligrosos para la República».

El jefe del Estado «subrayó que los acuerdos entre partidos no deben hacer olvidar ciertos principios: por un lado, no se pueden olvidar los discursos y actos excesivos, vengan de donde vengan, y por otro lado, se pueden olvidar los principios republicanos negados, vengan de donde vengan», añadió la portavoz del Ejecutivo.

Tras el avance de los extremos registrado en la primera vuelta del pasado domingo, cuyos resultados Macron no comentó, socialistas y ecologistas han multiplicado sus pactos con la extrema izquierda de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon en varias ciudades francesas, salvo en París y Marsella, las dos más importantes del país.

Una circunstancia que aprovechó hoy la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, para meter cizaña. «La verdadera pregunta es: ¿queda aún una izquierda que no sea de extrema izquierda? Lo dudo», declaró durante una rueda de prensa en Billy-Montigny (Paso de Calais), donde había acudido para apoyar a sus candidatos en la cuenca minera donde espera buenos resultados el domingo.

Desde el bando conservador, aunque apenas ha habido alianzas como tales, sí que destaca la actitud del líder de Los Republicanos, el exministro de Interior Bruno Retailleau, que defendió hoy la «unión a través de las urnas» entre su partido y la extrema derecha de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y Jordan Bardella: «Mantengo mi postura de decirles a los votantes de RN: ‘Voten por Rachida Dati'», su candidata en París.

En una entrevista a BFM-TV, Retailleau afirmó que la retirada de la candidata del partido ultraconservador Reconquista, Sarah Knafo, en París, ha creado «condiciones objetivas para ganar» la Alcaldía de la capital francesa, tras 25 años de mandatos de izquierdas.

«Acepto y asumo la responsabilidad de decirles a los votantes de RN: ‘Voten por Rachida Dati’, ‘Voten por todos nuestros candidatos'», continuó el exministro, haciendo hincapié en que en Estrasburgo, Nantes o Toulouse estos votos podrían «provocar el fracaso de la izquierda».

Por eso, el presidente de los Republicanos reprochó a su homólogo de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, el mantenimiento de sus listas en la segunda vuelta de ciudades en las que sus candidatos no tienen posibilidad de ganar, y sí los de LR.

«Se mantienen firmes, incluso cuando nos oponemos a la izquierda (…) incluso cuando la izquierda podría derrotarnos, y al mismo tiempo nos piden que nos retiremos. Las cosas no funcionan así», espetó Retailleau a Bardella.

El presidente del RN había pedido a Retailleau que pidiese a su candidata en Marsella, Martine Vassal (12, 4%), que se retirase de la segunda vuelta para dar a Franck Allisio (36,7 %) la posibilidad de arrebatar la alcaldía de la ciudad portuaria al alcalde de izquierdas, Benoît Payan (36,7 %).

Sin embargo, el exministro del Interior tendió una alfombra roja al candidato de la extrema derecha en Niza, Éric Ciotti, al no pedir el voto para el centrista Christian Estrosi, actual alcalde de la quinta ciudad del país, en posición delicada para lograr su reelección.

Las miradas estarán puestas esta noche en la capital, donde los dos favoritos, el socialista Emmanuel Grégoire y la conservadora Rachida Dati -pendiente de un juicio por presunta corrupción en septiembre próximo- se enfrentarán en un debate televisado, al que se ha sumado a última hora la candidata de LFI Sophia Chikirou, quien acusa al primero de haberla querido vetar.

Mañana les tocará el turno a los candidatos de Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia. EFE

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