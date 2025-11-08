Macron traslada a Díaz-Canel solidaridad de Francia por daños del huracán Melissa en Cuba

París, 8 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, conversó con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, para expresarle la solidaridad de Francia tras los daños ocasionados en la isla ​​por el huracán Melissa, informó este sábado el Palacio del Elíseo.

«El presidente de la República conversó con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, para expresarle la solidaridad de Francia tras los daños causados ​​por el huracán Melissa», dijo el Elíseo en una breve comunicación.

Según estimaciones de la ONU, cerca de 2,2 millones de personas en las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo «han sido severamente impactadas con afectaciones críticas en vivienda, servicios básicos, comunicaciones, medios de vida y amenaza a la seguridad alimentaria».

El potente huracán Melissa azotó la semana pasada al país caribeño. EFE

