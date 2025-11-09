Madagascar detiene a dos sospechosos de querer derrocar y asesinar al presidente golpista

Nairobi, 9 nov (EFE).- Dos extranjeros fueron detenidos en Madagascar por acusaciones de querer derrocar y «asesinar» al recién nombrado presidente del país, el coronel Michael Randrianirina, quien accedió al poder tras un golpe de Estado el pasado 14 de octubre, confirmaron los servicios de inteligencia malgaches.

Según informó en una rueda de prensa este sábado el nuevo director general del Servicio de Investigación Criminal (CIS, en francés), Lebiria Rufin Tolojara, y recogieron medios locales a última hora del día, el CIS lanzó una investigación junto con la Brigada Criminal de la Policía después de recibir algunas informaciones sobre el posible «intento de golpe de Estado».

La tarde del viernes iniciaron un registro en una gran residencia privada cuya localización no fue revelada, una operación que se alargó hasta primera hora de la mañana siguiente.

Dos personas fueron detenidas, «ni europeas ni indopaquistaníes», que residían en el país insular desde hace varios años, detalló Tolojara, si bien no dio a conocer su identidad.

«Encontramos 2.000 millones de ariaris en efectivo (unos 385.000 euros), algunos billetes en moneda extranjera, así como tres potentes fusiles de caza y tres pistolas automáticas», explicó el agente.

«Durante su interrogatorio, los dos individuos no fueron capaces de explicar por qué tenían en su casa tal cantidad de dinero en efectivo», añadió.

Mientras siguen las pesquisas, el jefe del CIS subrayó que «esta incautación se inscribe en el marco de una investigación sobre un intento de golpe de Estado y de desestabilización del poder establecido».

Estos hechos se produjeron solo tres semanas después de la investidura de Randrianirina como «presidente para la refundación de la República de Madagascar», tras anunciar el 14 de octubre la toma del poder y la supresión de la Constitución como respuesta a la grave crisis generada por las masivas protestas populares impulsadas por la juventud desde el pasado 25 de septiembre.

Así, el hasta entonces presidente Andry Rajoelina fue destituido, tres días después de que Randrianirina, jefe de la unidad militar de élite del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), se uniera a los manifestantes al negarse a reprimir las protestas juveniles.

Tras sus demandas iniciales, las movilizaciones se tornaron antigubernamentales y reclamaron la dimisión de Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos y que se resistía a abandonar el poder pese a la presión en las calles.

Antes, Madagascar había experimentado tres golpes de Estado desde su independencia de Francia: 1972, 1975 y 2009.

El CAPSAT ya participó en la asonada de 2009, que derribó al entonces presidente Marc Ravalomanana y permitió llegar por primera vez al poder a Rajoelina. EFE

