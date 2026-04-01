Madre buscadora en México confirma hallazgo de su hijo desaparecido desde 2019

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Ciudad de México, 31 mar (EFE).- Una prueba de ADN confirmó que los restos óseos localizados en un predio rural de la ciudad de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora (norte) corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Cecilia Patricia Flores Armenta, conocida como Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

La confirmación fue difundida este martes por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y por la misma activista, luego de que los restos fueran hallados tras casi seis años, el pasado 24 de marzo durante diligencias en el kilómetro 46 de la carretera 26, en la zona rural de Hermosillo.

En un mensaje en redes sociales, Flores agradeció a las familias buscadoras, a los medios y a las autoridades que acompañaron el proceso, y describió el momento no como un final, sino como “un reencuentro distinto”, después de más de una década de búsqueda de sus hijos.

“Con el corazón destrozado y desde lo más profundo de mi alma, hoy tengo que dar una noticia que ninguna madre quisiera dar (…) los restos encontrados en días pasados corresponden a mi hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado lo que tanto temía (…) y aunque pasaron los años, nunca estuve preparada para este momento”, compartió.

La activista había adelantado días antes que los indicios y las prendas localizadas apuntaban a uno de sus hijos: Marco Antonio, desaparecido en Sonora en 2019.

La Fiscalía estatal señaló además que ya tiene identificadas a ocho personas de interés por su probable relación con el caso, mientras continúan las diligencias ministeriales.

“Hijo, nunca dejé de buscarte (…) nunca perdí la esperanza de encontrarte, de abrazarte otra vez. Cada día sin ti fue un dolor que no se puede explicar con palabras. Hoy no es un final (…) es un reencuentro distinto, lleno de dolor, pero también de amor eterno. Hijo mío, te encontré (…) y jamás dejaré de amarte. Descansa en paz, mi niño”, añadió.

Flores se convirtió en una de las voces más visibles de la crisis de desapariciones en México tras la desaparición de su hijo Alejandro Guadalupe en 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y de Marco Antonio en 2019 en Bahía de Kino, Sonora.

Desde entonces encabezó búsquedas con otras familias en Sonora y otros estados, con recursos propios y herramientas básicas, ante lo que ha denunciado como insuficiencia institucional.

Su activismo la llevó a ser incluida en 2022 en la lista de las 100 mujeres de la BBC.

También denunció amenazas y fue localizada con vida tras episodios de desaparición o incomunicación en 2023 y 2024.

El caso se inscribe en la crisis nacional de desapariciones, donde, según cifras oficiales, el país acumula 132.534 registros de personas desaparecidas y no localizadas, de las que 130.178 corresponden al periodo de 2006 a la fecha. EFE

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