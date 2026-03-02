Madrid asegura que Estados Unidos no usó bases españolas para operaciones contra Irán

España aseguró el lunes que Estados Unidos no está utilizando las bases militares situadas en su territorio para sus operaciones contra Irán, a las que Madrid se opone.

«De toda la información que yo tengo, las bases no se están utilizando, por supuesto, para esta operación militar», aseguró el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la televisión pública, en referencia a las instalaciones militares de Rota y Morón, en Andalucía (sur), cuyo uso por parte de Estados Unidos está previsto, bajo ciertas condiciones, en un acuerdo.

«El gobierno de España no va a autorizar el uso de las bases para nada que esté fuera del convenio y que no tenga encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas», agregó Albares.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó de su lado que «las bases no van a prestar apoyo, más que si en su caso fuera necesario desde un punto de vista humanitario», y añadió que el tratado no cubre estas operaciones.

Estados Unidos opera en estas bases en el marco de un acuerdo de utilización conjunta, aunque siguen bajo soberanía española.

El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándolos de «intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional».

