Maestros de Bolivia marchan para exigir al gobierno de Paz mejoras salariales

afp_tickers

2 minutos

Unos 2.000 maestros estatales rurales marcharon este lunes en Bolivia para exigir al gobierno del centroderechista Rodrigo Paz mejoras salariales, en una de las primeras protestas del sector este año contra el gobierno.

Los sindicatos esperan para 2026 un incremento salarial mínimo de 20%. El salario mensual de un profesor estatal oscila entre 575 y 646 dólares, mientras el mínimo nacional es de 474 dólares.

Los manifestantes, con banderas bolivianas y al grito de «el pueblo unido, jamás será vencido» recorrieron las calles de La Paz, donde se asientan los poderes Ejecutivo y Legislativo.

«El dinero ya no nos alcanza para poder subsistir con nuestras familias. Entonces, (el reclamo) es el aumento salarial», declaró a la AFP el profesor Freddy Ríos de 52 años.

«Estamos pidiendo por la canasta familiar, aumento del salario, respeto a la educación», dijo en otro punto de la caminata el profesor Abraham Muñoz de 42 años.

Los manifestantes trataron de ingresar a la plaza de Armas, donde el presidente Paz tiene sus oficinas, pero policías antimotines les impidieron el paso y les obligaron a seguir otra ruta.

En Bolivia hay unos 180.000 maestros estatales, casi un 80% están en zonas urbanas y el resto en rurales, según datos de la oficina de estadísticas.

Paz, en el poder desde noviembre, insiste que heredó de las administraciones izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) un país en crisis.

El centroderechista asumió la presidencia con una inflación acumulada a 12 meses superior al 20% y una persistente falta de dólares que el gobierno usó para subvencionar la importación de combustibles.

Paz cortó los subsidios a los carburantes, bajó la inflación anualizada a marzo a 15% y gestiona créditos de organismos internacionales como el FMI, BID, BM y CAF.

jac/nn