Maestros inician un paro de 72 horas en México para exigir mejoras laborales

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Ciudad de México, 18 mar (EFE).- Personal docente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron este miércoles un parón de 72 horas con una marcha hasta el centro de la Ciudad de México, desde donde amenazaron con boicotear el Mundial si las autoridades no atienden sus demandas de mejoras laborales.

Los manifestantes tienen previsto marchar hasta el Zócalo capitalino, plaza principal del país y donde se encuentra el Palacio Nacional (sede de la Presidencia y del Poder Ejecutivo), para exigir un aumento salarial del 100 %, la abrogación inmediata de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y la reforma educativa de 2019.

Decenas de profesores provenientes de estados de todo el país acudieron a la convocatoria, afectando a la circulación de varias vías en el centro de la ciudad como el Paseo de la Reforma, según informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana.

En imágenes y videos publicados en las redes sociales, se ven a los maestros cantando proclamas y avanzando en su recorrido, que finalizará en el Zócalo antes de dar comienzo al anunciado parón nacional de 72 horas.

Los manifestantes instalaron un campamento para la huelga que tienen previsto sostener hasta el próximo 20 de marzo.

El plantón en el Zócalo de la Ciudad de México forma parte de la estrategia de presión de la CNTE, que en distintas ocasiones ha recurrido a movilizaciones, bloqueos y paros masivos, que han provocado afectaciones en parte del país y en algunos casos han desembocado en disturbios.

Los representantes del sindicato CNTE anunciaron que desplegarán más acciones en el marco del Mundial de Fútbol si el Gobierno federal no atiende sus demandas, por lo que defendieron la pertinencia de sus reivindicaciones.

Por el Centro Histórico varias calles han sido cerradas ante la llegada de los manifestantes, que ha sido respondida por las autoridades con un amplio despliegue policial.

En su conferencia de prensa diaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum explicó que el Ejecutivo está manteniendo un diálogo con estos maestros y llamó a que cualquier manifestación se desarrolle de manera pacífica, sin que haya altercados. EFE

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