Magyar, el líder opositor de Hungría, dice que Orbán le felicitó por su victoria electoral

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Budapest, 12 abr (EFE).- El líder de la oposición de Hungría, el conservador Péter Magyar, anunció este domingo que el primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán, lo ha contactado por teléfono para felicitarle por su victoria en las elecciones legislativas de hoy.

«Hace un momento, el primer ministro Viktor Orbán nos ha felicitado por teléfono por nuestra victoria», escribió Magyar en Facebook. EFE

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