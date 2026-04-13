Magyar señala que levantaría el veto al préstamo europeo a Kiev de 90.000 millones

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Budapest, 13 abr (EFE).- El futuro Gobierno de Hungría estaría dispuesto a levantar el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea para ayudar a Ucrania, según dio a entender este lunes el líder conservador Péter Magyar, ganador de las elecciones legislativas del domingo en su país.

En rueda de prensa en Budapest, Magyar aludió al acuerdo para dar luz verde a ese crédito alcanzado en diciembre por los líderes de los Veintisiete, incluido el primer ministro húngaro saliente, el ultranacionalista Viktor Orbán, si bien éste consiguió, al igual que sus colegas de Eslovaquia y la República Checa, que su país quedara fuera del compromiso de participar en el mismo.

“Es algo que fue acordado en diciembre. No entiendo porqué se ha abierto de nuevo este tema”, declaró hoy Magyar al ser preguntado si mantendrá el bloqueo de su antecesor, que en enero decidió vetar el préstamo en represalia por el corte de los suministros de petróleo ruso que llegan a Hungría a través de territorio ucraniano por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques de Moscú

Eso sí, el futuro jefe de Gobierno recordó que “Hungría ha recibido una excepción”, con lo cual señaló su aceptación del acuerdo de diciembre y que no seguirá adelante con el veto posterior de Budapest.

En el Consejo Europeo del pasado 19 de marzo en Bruselas, Orbán, que acusa a Kiev de la interrupción del flujo petrolero, insistió en su bloqueo mientras no se reanude el suministro.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que participó en esa cumbre por videoconferencia, se comprometió entonces restablecerlo “por completo”, pero ello no facilitó un cambio de postura del jefe del Gobierno magiar, algo que a su vez fue interpretado por algunos observadores como una actitud destinada a influir a su favor en la campaña para las elecciones húngaras.

Por otro lado, Magyar, que deberá sustituir a Orbán a más tardar el 12 de mayo próximo, prometió normalizar las relaciones de su país con todos sus vecinos, Ucrania incluida.

“Es un interés de primera importancia que tengamos buenas relaciones con los países que nos rodean”, declaró el político conservador que ayer se impuso a Orbán, en el poder desde 2010, con un triunfo histórico y conquistando dos tercios de los escaños parlamentarios.

En alusión a los vínculos bilaterales tensos con algunas capitales, entre ellas Kiev, por las posturas de Orbán, Magyar agregó que “hay que solucionar los asuntos pendientes”.

El actual Gobierno de Orbán acusa a Kiev de limitar los derechos de las minorías étnicas del país, entre ellas la magiar.

Ucrania, por su parte, critica al Ejecutivo húngaro, todavía en funciones, por apoyar posturas prorrusas. Orbán es el líder comunitario más cercano a Moscú.

Eso sí, Magyar se mostró cauteloso frente a la aspiración de Ucrania de entrar en la Unión Europea, al considerar que el candidato está aún lejos de reunir las condiciones requeridas, por lo que no ve la posibilidad de concluir el proceso en «el futuro cercano o en una década».

“No apoyamos la adhesión acelerada de Ucrania, está en guerra, lo que hace imposible las negociaciones”, dijo. EFE

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