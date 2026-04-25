Mali dice que ha abortado ataques en varias ciudades del país tras ofensiva secesionista

1 minuto

Bamako, 25 abr (EFE).- El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali informó este sábado que «grupos armados terroristas» intentaron atacar varias ciudades del país, pero sufrieron «reveses inmediatos» ante la «respuesta profesional» del Ejército, en el contexto de una ofensiva secesionista en el norte del país.

Según el comunicado, los asaltantes sufrieron pérdidas gracias al «compromiso» de los militares malienses, con varios terroristas neutralizados y equipamiento destruido, aunque sin precisar las ciudades donde se libraron los combates.

Este mismo día, los secesionistas nacionalistas del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama esa amplia región del norte, anunciaron el inicio de la «batalla de la liberación» y aseguraron haber tomado el control de la ciudad estratégica de Kidal, mientras otros grupos armados, supuestamente vinculados a Al Qaeda, atacaron la capital, Bamako, y ciudades cercanas. EFE

id-ms/vh