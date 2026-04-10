Mali rompe con la RASD y se alinea con el plan de autonomía marroquí para el Sáhara

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Bamako, 10 abr (EFE).- Mali retiró este viernes su reconocimiento a la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y respaldó el plan de autonomía propuesto por Marruecos como «única base seria y creíble» para resolver la disputa del Sáhara Occidental.

El Gobierno maliense explicó en un comunicado que esta decisión se adoptó tras un «análisis profundo» de un conflicto que considera clave para la paz y la seguridad regional.

Este giro diplomático se produce en el marco de la visita al país del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Burita.

En su nota, el Ejecutivo maliense expresó su apoyo a una «verdadera autonomía» bajo soberanía marroquí como solución «más realista» y saludó los esfuerzos de la ONU, las gestiones del enviado personal del secretario general, Staffan de Mistura, y la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2025.

Además, recordó la «solidaridad» histórica entre Mali y Marruecos y anunció la celebración en Bamako, antes de finales de 2026, de la próxima sesión de la Comisión Mixta de Cooperación para reforzar sus relaciones estratégicas.

También elogió la visión «progresista y humanista» del rey Mohamed VI por el apoyo constante de Marruecos a la estabilidad, el desarrollo, la integridad territorial y la unidad nacional de Mali.

Este nuevo alineamiento de la diplomacia maliense llega en un contexto de deterioro de sus relaciones con Argelia, principal aliado del Frente Polisario, después de que Bamako acusara a Argel de derribar uno de sus drones militares dentro de su territorio.

Mali acusa al Ejército argelino de derribar uno de sus drones de reconocimiento militar en Tinzawatène, localidad fronteriza, durante la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 2025, mientras participaba en una misión antiterrorista.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Argelia alegó que el dron había violado su espacio aéreo y que lo destruyeron tras penetrar dos kilómetros en territorio argelino.

En su pulso regional con Argelia, Marruecos ha intentado en los últimos años estrechar lazos estratégicos con los países del Sahel ofreciéndoles acceso comercial al Atlántico, entre otros privilegios económicos.

La ONU sigue considerando la excolonia española como un territorio «no autónomo» pendiente de descolonización, mientras el Frente Polisario, que proclamó allí en 1976 la RASD, insiste en un referéndum de autodeterminación como única salida al conflicto.

Por su parte, Marruecos propone una autonomía del Sáhara Occidental dentro de sus fronteras, un plan tenido en cuenta en las negociaciones de paz en la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el pasado 31 de octubre. EFE

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