Mamdani sigue liderando intención de voto en Nueva York a horas de que abran las urnas

Nueva York, 3 nov (EFE).- El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, continúa liderando las encuestas para las elecciones que se celebrarán este martes en la ciudad tras cinco meses de intensa e inusual campaña.

Mamdani, el independiente Andrew Cuomo -exgobernador de Nueva York- y el republicano Curtis Sliwa se enfrentarán mañana en las urnas.

El político progresista, al que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de «comunista», sigue liderando la intención del voto con un 46,1 % y aventaja en 14,1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31,8 %. Sliwa se queda con el 16,3 %, según las últimas cifras de la encuestadora conservadora RealClearPolitics.

Mientras, una nueva encuesta de Atlas Intel también coloca al demócrata con ventaja pero con menos puntos sobre Cuomo, de 43,9 % frente a un 39,4 %, y Sliwa, que aspira por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15,5%, según la cadena CBS.

Según la encuesta, estos nuevos datos podrían estar relacionados con la posición de los candidatos respecto a Israel, con un 39,9 % de los consultados diciendo que quiere un alcalde sin una postura preconcebida sobre Israel mientras que el 30,6 % opinó lo contrario. El 19,8 % quiere un alcalde que se oponga abiertamente a Israel.

Los tres candidatos acuden a las urnas complacidos con el gran número que emitieron su voto temprano -734.317 en los cinco condados- y cada uno asegurando que la movilización fue a su favor.

Más del 22 % de los electores -hay cinco millones registrados en total- votaron de manera anticipada en Manhattan, seguidos por Staten Island (17 %), Brooklyn (16 %), Queens (13 %) y El Bronx (8 %).

Los aspirantes terminaron este lunes con su campaña en los cinco condados neoyorquinos, sonrientes, estrechando manos y llevando su mensaje en busca de que la balanza se incline finalmente mañana a su favor.

Tras comenzar el día cruzando el centenario puente de Brooklyn con una legión de seguidores, Mamdani continuó con una agenda encaminada a exhortar a los neoyorquinos a atreverse a votar por el cambio que les ofrece, por un «nuevo día».

Mamdani, de 34 años, y que se puede convertir en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también en el primero musulmán, ha recaudado una fracción de los fondos electorales de Cuomo pero, en cambio, ha inspirado a la población joven, que se ha convertido en un ejército de voluntarios para su campaña.

Mientras, Cuomo, que ha estado acompañado en eventos con el veterano exsenador estatal y exconcejal el reverendo Rubén Díaz, cuya Organización de Ministros Hispanos le dio su respaldo, comió pizza como buen italoamericano y aseguró confiar en la alta participación registrada durante la votación anticipada para darle la vuelta a las encuestas, recoge The New York Times.

Al ser preguntado por el periodista del New York Times si trabajaría con Mamdani en caso de ser elegido como alcalde, aseguró que «por supuesto que hablaría con él».

Por su parte, Sliwa, luciendo la boina roja característica de los llamados ‘Ángeles Guardianes’ -una organización de voluntarios civiles fundada por él mismo para patrullar la ciudad-, se desplazó hasta la parada de Coney Island en la que un hombre quemó viva a una mujer dentro de un vagón de metro el año pasado. EFE

