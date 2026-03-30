Manifestaciones a favor y en contra de visita del presidente sirio a Berlín

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Berlín, 30 mar (EFE).- La primera visita a Berlín del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, ha sido recibida con manifestaciones tanto a favor como en contra en la capital alemana, donde hay discusión sobre la situación de derechos humanos y el pasado islamista del mandatario.

Mientras al lado de la estación ferroviaria central un grupo de manifestantes portaba banderas sirias y se podía ver una pancarta dándole la bienvenida a Al Sharaa, a pocos metros había una concentración de personas que protestaba por la situación de las minorías en Siria y denunciaba casos de presuntas desapariciones forzosas.

Un caso concreto es el de la periodista alemana Eva Maria Michelmann, que se supone que fue detenida por tropas del actual Gobierno en enero pasado y cuyo paradero se desconoce.

En uno de los actos en contra de la visita de Al Shaara algunas personas portaban pancartas con imágenes de Michelmann y del periodista turco Ahmed Polad, que fue detenido con ella y que también está desaparecido.

Polad trabajaba para medios kurdos y para agencia turca ETHA.

Según un folleto repartido por los manifestantes, Michelmann y Polad estaban cubriendo desde Raqqa la ofensiva del Gobierno sirio en la región de Rojava, en el Kurdistán sirio.

Esa ofensiva, según los organizadores de la protesta, ha dejado al menos 4.000 personas desaparecidas.

La organización de derechos humanos Hawar ha criticado que Berlín tienda la alfombra roja a Al Sharaa por invitación de un canciller cristianodemócrata mientras, según un comunicado, «hay un ambiente de progromo contra los cristianos».

«En la provincia de Hama (en el centro-oeste de Siria) grupos armados atacaron durante el fin de semana en una ciudad predominantemente cristiana negocios y casas privadas, con la tolerancia de las tropas del Gobierno interino. Otra vez ha quedado claro que las minorías corren peligro en Siria y que la situación es inestable», señaló.

La misma organización recuerda que ya en enero Al Sharaa había debido venir a Berlín pero la visita fue aplazada en medio de la ofensiva de sus tropas en Rojava.

El Centro Kurdo para la Información, Civak Azad, por su parte, señaló en un comunicado que la visita de Al Sharaa se produce justo cuando circulan informaciones sobre una supuesta fosa común con más de 270 cadáveres encontrada al este de Alepo.

En frente de la estación, mientras tanto, los manifestantes agitaban banderas sirios y algunos cantaban canciones en árabe. EFE

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