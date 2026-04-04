Manifestantes atacan en Damasco la embajada y residencia de EAU, que condena el asalto

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ElCairo/Dubái, 4 abr (EFE).- Un grupo de manifestantes retiró este sábado la bandera emiratí y apedreó el edificio de la embajada de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Damasco en protesta por la detención desde hace un año de un líder islamista sirio en Dubái.

El Ministerio de Exteriores emiratí condenó hoy en un comunicado «los disturbios, los intentos de vandalismo y los ataques contra su embajada y la residencia de su jefe de misión en Damasco», así como los «inaceptables insultos dirigidos contra los símbolos nacionales».

El país hizo hincapié en la necesidad de proteger las sedes diplomáticas e instó a Siria a «cumplir con sus obligaciones de seguridad respecto a la embajada y su personal, a investigar las circunstancias de estos ataques, a garantizar que no se repitan en el futuro y a adoptar todas las medidas legales necesarias para que los responsables rindan cuentas ante la justicia».

Por su parte, el Ministerio de Exteriores sirio se limitó a decir que reafirma su posición «firme e inquebrantable» y de rechazo a «cualquier ataque o intento de atentar contra embajadas y sedes diplomáticas acreditadas» en el país árabe.

«En el marco del respeto al derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones, el Ministerio destaca la importancia de ejercer este derecho de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, respetando plenamente el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad públicas, y absteniéndose de cualquier práctica que pueda comprometer la estabilidad o atentar contra embajadas y sedes diplomáticas acreditadas», dijo el departamento en un comunicado.

Sin embargo, ninguno de los dos países hicieron referencia a los motivos de estas protestas.

Desde hace dos días, los manifestantes realizan una sentada frente a la embajada emiratí en la capital siria exigiendo la liberación de Issam al Buwaydani, detenido durante meses sin cargos.

Al Buwaydani, conocido por su nombre de guerra Abu Hammam, fue detenido hace un año en el aeropuerto de Dubái cuando intentaba dejar el país.

El militar asumió el liderazgo del grupo militante Yaish al Islam (Ejército del Islam) tras la muerte de su fundador, Zahran Alloush, en 2015, y ocupó tras el derrocamiento de Bachar al Asad en diciembre de 2024 un alto cargo en el Ministerio de Defensa de Siria. EFE

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