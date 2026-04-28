Mano Menezes confirma que Perú jugará eliminatorias al Mundial de 2030 en la altura andina

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Lima, 28 abr (EFE).- El técnico de Perú, el brasileño Mano Menezes, confirmó que la selección bicolor jugará sus partidos de las eliminatorias al Mundial de 2030 en Lima y en otra sede de la altura andina del país.

«Ya está confirmado que jugaremos en Lima y también en la altura», señaló el seleccionador en declaraciones publicadas este martes por medios locales.

Menezes agregó que los dirigentes y el comando técnico de Perú decidirán los escenarios de local para las próximas eliminatorias entre los estadios Nacional y Monumental, de Lima, el Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad sureña del Cusco, «y una cuarta sede por definir».

El seleccionador visitó este lunes el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, en la ciudad de Puno, fronteriza con Bolivia y ubicada sobre los 3.800 metros de altitud, junto con el gerente general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari.

«Hemos estado realizando un trabajo de observación, recolectando datos importantes, y con ello tomaremos las decisiones que correspondan», declaró Menezes al regresar a la capital peruana tras también visitar el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad puneña de Juliaca.

Ante la consulta de las alternativas que podría usar para los encuentros en la altura, ya que la mayoría de jugadores habituales de la selección nacional proceden de Lima y otras localidades del llano, Menezes remarcó que evaluará esa situación en privado porque no desea poner sobre aviso a los rivales de la región.

«No vamos a hablar de qué jugadores llevaremos allí, no podemos darle ventajas a los rivales», sostuvo.

Durante la visita a Puno, Ferrari remarcó que la FPF ha decidido hacer una evaluación de los eventuales escenarios para las próximas eliminatorias con bastante anticipación porque ya se está preparando la estrategia para esa competencia.

La selección de Perú juega habitualmente sus partidos oficiales en el Estadio Nacional de Lima, con el Estadio Monumental como alternativa, aunque en alguna ocasión ha jugado en los estadios de Cusco y Arequipa, ciudades ubicadas a más de 3.300 y 2.300 metros de altura, respectivamente.

Actualmente, la selección femenina de Perú juega la edición de la Liga de Naciones de Suramérica como local en el Cusco, donde ha obtenido victorias sobre Chile (3-1) y Uruguay (2-1), así como un empate de 1-1 con Paraguay.

La selección masculina de Perú, que no participa en los mundiales de fútbol desde Rusia 2018, ha iniciado un recambio generacional de jugadores bajo la batuta de Menezes e impulsa un plan estratégico para clasificarse al Mundial de 2030. EFE

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