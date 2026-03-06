Manuel Turizo y Maluma lanzan ‘Apambichao’, un homenaje musical al caribe colombiano

1 minuto

Bogotá, 6 mar (EFE).- Los cantantes colombianos Manuel Turizo y Maluma lanzaron este viernes el sencillo ‘Apambichao’, una propuesta musical que «celebra la esencia del Caribe colombiano a través de un sonido conectado con la tradición y la evolución de la música latina contemporánea».

«‘Apambichao’ toma su nombre de una variante más lenta y cadenciosa del merengue dominicano conocida como pambiche, caracterizada por un ritmo íntimo y envolvente que se baila muy cerca, evocando conexión, complicidad y romanticismo», informó el equipo de Turizo en un comunicado.

Turizo, oriundo de Montería, municipio del departamento caribeño de Córdoba, junto con Maluma, que nació en Medellín (oeste), transforman a Colombia en el corazón de su proyecto con un video que muestra las calles, la gente y los colores que ilustran «la energía cotidiana que define al país».

«La cultura, el movimiento y la esencia urbana convierten cada escena en una celebración viva de Colombia, interpretada por dos de sus exponentes más influyentes en la música en español», agregó la información.

Maluma ganó un Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo en 2018 con ‘F.A.M.E’ y Turizo ha sido nominado a ese premio en dos ocasiones con ‘Pa’ olvidarte Remix’. EFE

mcg/pc/eav