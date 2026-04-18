María Corina Machado pide a miles de venezolanos en Madrid que preparen el regreso

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La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado a una multitud de compatriotas en Madrid que se preparen para «el día» del «reencuentro y la construcción» de Venezuela.

Miles de venezolanos llenaron la Puerta del Sol de Madrid para ver por primera vez en muchos años a Machado, que abandonó el país en diciembre para ir a recoger el Nobel de la Paz a Oslo tras pasar más de una década sin salir de Venezuela, con un último periodo en la clandestinidad.

«¡Para allá vamos!», dijo Machado en la plaza madrileña a los manifestantes, que reclamaban «elecciones, elecciones». «Aquí estamos iniciando el regreso a casa», aseguró.

«Son muchos de ustedes quienes han encontrado en esta gran nación acogida, afecto, cariño, quienes han aprendido, trabajado, ahorrado, preparando un día, preparándonos para ese día», añadió la política de 58 años.

«Todo lo que hemos hecho durante estos largos 27 años ha sido prepararnos para un momento de reencuentro y de construcción de una nación que será libre para siempre», añadió, aludiendo al periodo de gobierno del chavismo en Venezuela, repartido principalmente entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado y trasladado a Nueva York para ser juzgado en una operación militar estadounidense en enero, y le sustituyó una figura cercana a él, Delcy Rodríguez.

– «Nos queda muy poco afuera» –

España es uno de los primeros destinos de la diáspora venezolana, con unos 700.000 venezolanos instalados en el país.

Dayanna Padrino, una venezolana de 37 años que lleva dos en España, explicó a la AFP que el proceso para el regreso de millones de venezolanos «es ya irreversible».

«Tenemos la ilusión de volver a nuestro país, de reconstruir la patria que conocimos hace tantos años y que vuelva a ser la misma de antes», explicó, antes de sentenciar: «creo que nos queda muy poco afuera».

La manifestación en Sol fue el punto fuerte de la visita a España de María Corina Machado, que el viernes recibió las llaves de la ciudad, una distinción simbólica, de manos de su alcalde, y este sábado ofreció una conferencia de prensa.

En ella, defendió su decisión de regalarle su premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, negando así sentirse decepcionada por la gestión de Washington tras derrocar a Maduro.

– Confianza intacta en EEUU –

«No me arrepiento», respondió. «Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, uno, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump», añadió.

«Y eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradecemos, por lo tanto, no, no me arrepiento», añadió.

Sobre su regreso a Venezuela, donde vivía en clandestinidad antes de salir del país para recoger el Nobel en Oslo en diciembre, Machado dijo estar coordinando su vuelta con Washington.

«Lo estoy hablando con el Gobierno de los Estados Unidos y lo estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y con entendimiento», aseguró Machado, afirmando que Washington es «fundamental para avanzar en una transición democrática».

Asimismo, Machado cargó contra el presidente colombiano Gustavo Petro, que se encontraba en una reunión de líderes progresistas internacionales en Barcelona, por pedir un «gobierno de concentración» en Venezuela entre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y la oposición.

Machado encasilló a Petro entre los «actores o fuerzas que buscan desesperadamente excusas, maniobras, para impedir que avance el proceso electoral en Venezuela».

«Ahora esos mismos actores, que frente a elecciones fraudulentas que violaban la Constitución insistían en que a toda costa había que participar, se niegan a que existan elecciones», lamentó la líder opositora.

«Delcy Rodríguez representa el caos, Delcy Rodríguez representa la violencia, Delcy Rodríguez y su régimen representan el terror», estimó Machado.

Junto a esa propuesta, Petro anunció que viajará a Caracas el 24 de abril, en la que será la primera visita de un líder latinoamericano tras el derrocamiento de Maduro.

al/hgs