Mar Solís, la hija de Marco Antonio Solís, defiende su propio camino en la música

Miami (EE.UU.), 2 mar (EFE).- La cantante mexicano-estadounidense Mar Solís, una de las revelaciones latinas del año, reconoce el reto de ser hija del cantautor Marco Antonio Solís ‘El Buki’, pero reivindica su «propio camino», marcado también por ritmos caribeños que heredó de su madre cubana, según contó a EFE.

«Definitivamente es un reto, pero creo que sé de lo que soy capaz y sé lo que existe dentro de mi corazón y lo que tengo para dar, y solamente quiero dar, solamente quiero que mi corazón se siga desbordando de amor», señaló en una entrevista en Miami la artista de 25 años, quien promociona su sencillo ‘Bebiendo lágrimas’.

La intérprete estuvo nominada a la artista femenina revelación del año en los Premios Lo Nuestro, en una edición en la que su padre se llevó, junto a su banda de Los Bukis, el galardón especial al Legado musical’.

Para ella es tanto un reto como una inspiración seguir los pasos de su padre, uno de los cantautores mexicanos más prolíficos, con más de 20 millones de discos vendidos y reconocido con cinco Latin Grammy.

Aún así, la joven nacida en Estados Unidos opinó que «cada persona tiene su magia, tiene su propia luz».

«Es un honor seguir el legado de mi propia manera. Es un honor buscar y encontrar mi camino. Es también tener mis procesos de una manera muy pública, que antes para mí fue muy incómodo, pero creo que ahora, mirando hacia atrás, es algo que me nutre», describió.

La cantante también destacó las influencias de su madre, la empresaria cubana Cristy Salas, quien le inculcó los ritmos caribeños, la salsa, cumbia y boleros, lo que complementa la música mexicana de su padre.

Mar Solís representa la nueva generación del regional mexicano, el segundo subgénero con más crecimiento en Estados Unidos, donde la reproducción de esta música subió más de un 35 % interanual en la primera mitad de 2025, según la firma Luminate.

«Me ha sorprendido bastante la ola de amor tan grande que hemos recibido en todas partes del mundo. La música latina ha llegado muy lejos y, en particular, el talento mexicano y la música mexicana ha tenido un abrazo grande y cálido de los EE.UU. y ha revolucionado de muchas maneras la dirección en la cual vamos», opinó Mar.

La cantante percibe que todavía «es una industria dominada por hombres», pero ella también es parte de una generación de cantantes mexicanas que también son herederas de ídolos del pasado, como Majo Aguilar, Camila Fernández y Lupita Infante. EFE

