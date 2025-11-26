Marca de Pelé pasa a manos de la empresa familiar de Neymar

afp_tickers

3 minutos

La icónica marca del «Rey» Pelé será heredada por el entorno del «Príncipe» Neymar: la empresa del padre del futbolista del Santos anunció este martes que compró los derechos de la firma comercial del fallecido tricampeón mundial.

«Estamos orgullosos», dijo Neymar Santos Sr al confirmar ante la prensa la compra por parte de NR Sports, su agencia deportiva, en un acto en el Museo de Pelé, en Santos, ciudad del litoral de Sao Paulo que inmortalizó el legendario exfutbolista.

«Creo que es una marca muy fuerte. Queremos realzar su identidad y traerla al momento actual», agregó.

Ahora NR Sports podrá explotar comercialmente el nombre y la imagen del inmortal Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

La negociación ascendió a 18 millones de dólares, según reportes publicados por medios brasileños.

Los derechos eran propiedad de la compañía estadounidense Sport 10.

El acuerdo abre nuevas opciones de proyección para la marca Pelé, emblemática, pero considerada en Brasil infravalorada por la firma norteamericana que poseía los derechos.

«Es el comienzo del trabajo, un trabajo desafiante, motivador para nosotros. Estamos muy emocionados», siguió Neymar Santos.

El Museo de Pelé tenía instalada una enorme pantalla verde, con el logo de la marca del exjugador.

«Brasil habla muchas lenguas», pero «siempre ha tenido un idioma universal: su nombre es Pelé», dice un mensaje conjunto publicado este martes en las cuentas oficiales de Pelé y NR Sports, con un video en el que se ven goles del mito.

– El hombre de los 1.000 goles –

Tres veces ganador de la Copa del Mundo con Brasil, en Suecia 1959, Chile 1962 y México 1970, Pelé es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

El anuncio de la compra de la marca llega tras la semana de conmemoración del gol 1.000 del exjugador, fallecido en diciembre de 2022.

El 19 de noviembre de 1969, en el mítico estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, Pelé anotó desde el punto de penalti el milésimo de los 1.283 goles que se le atribuyen en su país, en la victoria por 2-1 del Santos contra el Vasco da Gama.

La RSSSF (Fundación de Historia y Estadísticas del Fútbol) le da 778 goles en partidos oficiales a lo largo de su carrera.

– Intento fallido –

La familia de Pelé, encabezada por su hijo mayor, Edinho, intentó sin éxito comprar la marca tras la muerte del ídolo.

Cuestionaba que la marca tenía mayor presencia en Estados Unidos que en Brasil.

La repatriación de la marca fue una misión del entorno de Neymar, futbolista que a sus 33 años está de vuelta en el viejo club de Pelé.

Neymar, con 79 goles, es el máximo anotador histórico de la selección de Brasil, y batió el récord del mito.

Son tiempos de renovación: el antiguo Vila Belmiro, donde Pelé se hizo leyenda con la camiseta del Peixe, será demolido el próximo año para dar paso a la Nova Arena del Santos, con obras que costarán más de 120 millones de dólares.

Fundado en 1916, Vila Belmiro es un altar para la torcida del Santos, el equipo en el que Pelé jugó entre 1956 y 1974, antes de ir a Estados Unidos con el Cosmos, y un lugar de peregrinación para turistas.

erc/ag