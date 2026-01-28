Marco Rubio dice que María Corina Machado «puede formar parte» de transición en Venezuela

Washington, 28 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, «puede formar parte» de la transición en Venezuela.

En una audiencia ante el Senado sobre la estrategia de la Administración de Donald Trump hacia el país suramericano, Rubio destacó sin embargo que ahora, «nos guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen». EFE

