Marina británica alerta de la caída de dos proyectiles cerca de un buque en la costa saudí

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El Cairo, 30 mar (EFE).- La entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) aseguró este lunes que dos proyectiles de origen desconocido impactaron cerca de un buque portacontenedores al noreste de la ciudad portuaria de Ras Tanura, en el este de Arabia Saudí.

Los dos proyectiles cayeron con una diferencia de una hora entre cada uno, según la entidad, que lo calificó por el momento de «incidente» y no de ataque.

«La tripulación se encuentra a salvo», según la UKMTO, que apuntó que las autoridades están investigando.

Durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero, la refinería de Aramco en esta urbe a orillas del golfo Pérsico recibió el impacto de restos de dos drones iraníes que habían sido interceptados por las defensas antiaéreas saudíes.

El incidente generó un “pequeño fuego” en las instalaciones y provocó el cierre de algunas unidades operativas como medida de precaución.

Por su parte, Irán negó que su país fuera responsable del ataque contra la infraestructura petrolera saudí. EFE

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