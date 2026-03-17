Marini y Mir se muestran motivados con la llegada del trazado de Goiania

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Redacción deportes, 17 mar (EFE).- El italiano Luca Marini y el español Joan Mir, pilotos oficiales de las Honda RC 213 V, se muestran muy motivados por la llegada del trazado de Goiania, escenario este fin de semana del Gran Premio de Brasil de MotoGP.

«Tengo muchas ganas de que llegue este fin de semana», dice Luca Marini, quien afirma que «Brasil es un país con mucha pasión e interés por las motos, y descubrir nuevos lugares es un aspecto único de MotoGP».

«En 2025 tuve la oportunidad de rodar en este circuito con una Honda CBR -una moto de calle de 1.000 c.c.-, era un trazado bastante estrecho, y estoy deseando ver cómo ha evolucionado y cambiado desde entonces», recuerda Marini en la nota de prensa de Honda.

«Nuestro paquete es bastante competitivo desde el principio del fin de semana, lo que nos ayudará a ser competitivos y circuitos nuevos como este hacen que todo esté más igualado», asegura Marini, quien recuerda que «el año pasado demostramos en Hungría el nivel que podemos alcanzar».

«El fin de semana en Tailandia tuvo un final aceptable y ahora es el momento de dar un paso más y acercarnos a los de cabeza», afirma el italiano.

En el caso de Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, dice llegar a Goiania «con mucha motivación» pues «en Tailandia fuimos muy competitivos el domingo».

«Adaptarme a nuevos circuitos es algo que suelo hacer bastante bien y la Honda encuentra un buen nivel rápidamente, así que creo que podemos estar en nuestra zona objetivo desde el principio», asegura Joan Mir.

«Tenemos que ver cómo está el circuito y cómo se desenvuelven los demás, eso hará que el fin de semana sea más emocionante y como he oído hablar mucho de Brasil, tengo muchas ganas de llegar a un lugar nuevo», insiste Mir. EFE

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