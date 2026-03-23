Mark Zuckerberg está creando un asistente de IA para directores ejecutivos, según WSJ

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Nueva York, 23 mar (EFE).- El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, está trabajando en un asistente de inteligencia artificial (IA) que ayude a directores ejecutivos, y está empezando por uno para él mismo, según ha explicado una persona familiarizada con el proyecto a The Wall Street Journal.

Una de las funciones en las que este agente ya está ayudando al director ejecutivo de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, es con preguntas para las que antes hubiese necesitado pasar por diferentes departamentos y que le habrían llevado horas o días.

La idea sería que este asistente ejerza como una especie de «jefe de gabinete digital» y asista al director ejecutivo consultando documentos y conversaciones para avanzar procesos y reducir tiempos en tareas rutinarias.

Aunque para eso aún quedaría, ya que, por ahora, se limita a automatizar la búsqueda de información.

De acuerdo con el Journal, este proyecto se enmarca dentro de los intereses de la compañía por acelerar el ritmo de trabajo y recortar capas de la estructura interna.

Zuckerberg ha defendido seguir invirtiendo en herramientas basadas en IA para que, supuestamente, los empleados puedan hacer más y combatir las estructuras jerárquicas tradicionales.

Aun así, este desarrollo coincide con el planteamiento de la compañía de reducir los equipos y remplazar a gran parte de la plantilla por herramientas de IA, como ya han hecho otras tecnológicas. EFE

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