Marruecos detiene a un presunto miembro del Daech que planeaba un atentado «inminente»

Rabat, 26 nov (EFE).- Las autoridades marroquíes arrestaron este miércoles a un presunto miembro del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico -Daesh, por su acrónimo árabe- en Tetuán, en el norte del país, que planeaba «un atentado inminente» en el país magrebí.

El arrestado, de 26 años, «estaba llevando a cabo un plan terrorista inminente y extremadamente peligroso destinado a socavar gravemente el orden público», según en un comunicado de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, organismo antiterrorista) recogida por la agencia de noticias marroquí MAP.

De acuerdo con la nota, esta persona fue arrestada por la Policía en Tetuán, basándose en información proporcionada por la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST).

La misma fuente explica que los efectivos marroquíes se incautaron de una bandera de la organización yihadista en el domicilio del sospechoso y un arma blanca de gran tamaño en su posesión que «planeaba utilizarla para llevar a cabo sus planes terroristas».

Y añade que el arrestado llamó la atención cuando difundió contenido sobre las operaciones terroristas del Daesh a través de «plataformas mediáticas».

El sospechoso fue puesto a disposición del BCIJ y puesto bajo custodia policial para una investigación más exhaustiva bajo la supervisión de la Fiscalía competente para determinar sus posibles conexiones dentro y fuera del país, apunta la misma fuente. EFE

