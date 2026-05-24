Marruecos emite alerta naranja ante continua ola de calor con máximas de hasta 45 grados

1 minuto

Rabat, 24 may (EFE).- La Dirección Nacional de Meteorología de Marruecos emitió este domingo una alerta de nivel naranja en la mayoría de las regiones del país ante las previsiones de la prolongación de la ola de calor con máximas de hasta 45 grados.

En un comunicado, el organismo meteorológico subrayó que el aumento de temperaturas continuará hasta el próximo miércoles.

Las temperaturas alcanzarán hasta 45 grados en varias zonas del norte, centro o sur del país como Larache, Uezán, Fez, Kenitra, Beni Melal, Essauira, Marrakech, Tarfaya, Tan-Tan, así como en Esmara y El Aaiún, en el Sáhara Occidental.

También se registrarán máximas de hasta 42 grados en Rabat y Salé, y temperaturas de entre 38 y 41 grados en Casablanca, Mohamedia y Sidi Ifni.

La dirección meteorológica marroquí recomendó beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol durante las horas de más calor, prestar especial atención a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, y evitar actividades físicas intensas bajo el sol al mediodía.

El aumento de temperaturas comenzó el pasado miércoles en varias zonas del país, donde los termómetros registraron máximas de hasta 42 grados. EFE

fzb/alf