Marruecos lanza la operación «Ramadán 1447» en apoyo a los sectores más vulnerables

1 minuto

Rabat, 21 feb (EFE).- El rey Mohammed VI lanzó este sábado la operación nacional «Ramadán 1447», una iniciativa anual de carácter social destinada a apoyar a familias marroquíes vulnerables en el contexto de las celebraciones del mes sagrado para los musulmanes.

Según cifras oficiales, el 74 % de los beneficiarios residen en zonas rurales y más de 730.000 personas pertenecen a colectivos prioritarios, como ancianos, personas con discapacidad o viudas que sostienen a sus familias.

Con un presupuesto de unos 30 millones de euros, «Ramadán 1447» -denominado así porque se cumple el año 1447 en el calendario islámico- prevé la distribución de 34.550 toneladas de productos alimenticios básicos, como harina, leche, pasta o legumbres.

La Fundación Mohammed V para la Solidaridad es la encargada de la ejecución del programa, que se estrenó hace 28 años y que en esta edición movilizará a unas 4.800 personas con el apoyo de trabajadores sociales y voluntarios.

Desde su lanzamiento, en 1998, el presupuesto de la operación suma 250 millones de euros y el número de familias beneficiarias ha pasado de 34.100 a un millón en 2023.

Más de 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo celebran Ramadán, el mes volcado en la oración, la reflexión y el ayuno entre el amanecer y el anochecer. EFE

mar/mgr

(foto)