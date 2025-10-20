The Swiss voice in the world since 1935

Marruecos y Argelia están negociando un acuerdo de paz, según enviado de Trump

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción internacional, 20 oct (EFE).- Marruecos y Argelia están negociando un acuerdo de paz con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, según adelantó el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, en una entrevista con el programa «60 minutos» de la cadena CBS.

«Estamos trabajando con Marruecos y Argelia ahora mismo», sostuvo Witkoff, quien adelantó que, en su opinión, habrá «un acuerdo de paz» entre ambos países «en 60 días».

La paz «se está volviendo contagiosa», apuntó Witkoff al afirmar que, tras el acuerdo para el alto el fuego en Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, muchos líderes mundiales quieren negociar acuerdos de paz con el apoyo de Washington. EFE

mb/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR