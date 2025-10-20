Marruecos y Argelia están negociando un acuerdo de paz, según enviado de Trump

1 minuto

Redacción internacional, 20 oct (EFE).- Marruecos y Argelia están negociando un acuerdo de paz con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, según adelantó el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, en una entrevista con el programa «60 minutos» de la cadena CBS.

«Estamos trabajando con Marruecos y Argelia ahora mismo», sostuvo Witkoff, quien adelantó que, en su opinión, habrá «un acuerdo de paz» entre ambos países «en 60 días».

La paz «se está volviendo contagiosa», apuntó Witkoff al afirmar que, tras el acuerdo para el alto el fuego en Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, muchos líderes mundiales quieren negociar acuerdos de paz con el apoyo de Washington. EFE

mb/lab