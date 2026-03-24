Martes, 24 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 24 mar (EFE).-

Teherán/Washington/Jerusalén.- Los bombardeos y la subida del precio de la energía continúan pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que han entablado contactos con Irán, algo que este último país ha negado.

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El petróleo brent vuelve a superar los 100 dólares ante dudas sobre la posible desescalada.

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Jerusalén.- Pese a que EE.UU. ha ofrecido diálogo a Irán para el fin de la guerra, Israel mantiene sus ataques y sus preparativos para expandir su operación terrestre en el sur del Líbano, zona que ministros ultras del Gobierno de Benjamín Netanyahu ya han pedido anexionarse.

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Beirut.- El Líbano sigue buscando salidas al conflicto con Israel entre miedos a que su región sur quede incomunicada con la continuación de los bombardeos israelíes contra sus puentes.

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Ginebra.- La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ofrece una conferencia de prensa en Ginebra en la sede europea de la ONU en Ginebra.

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La Habana.- Llega a La Habana este martes el primer barco del Convoy Nuestra América con el grueso de la ayuda que ha recabado esta iniciativa solidaria con Cuba, que totaliza unas 30 toneladas de alimentos, medicinas, productos de higiene y equipos solares.

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Copenhague.- Dinamarca celebra elecciones generales anticipadas en las que el bloque de izquierda parte con ligera ventaja en los sondeos y la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, es favorita para seguir gobernando, aunque la fragmentación del panorama político dificulta la formación de mayorías claras.

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Camberra (Australia).- Australia y la Unión Europea firmaron este martes un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones, un pacto que, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de viaje en el país austral, cuenta a un mundo «cambiante» que «el comercio abierto ofrece resultados positivos», y firmaron a su vez una asociación en seguridad y defensa.

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Bogotá.- Las autoridades colombianas buscan esclarecer las causas del accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que se estrelló poco después de despegar en el departamento amazónico de Putumayo y que dejó al menos 66 muertos, 57 heridos, cuatro desaparecidos y un militar ileso.

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Buenos Aires.- Se cumplen 50 años del golpe de Estado contra el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, que dio paso a la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983).

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Lima.- Doce de los 36 candidatos presidenciales de Perú participan en un debate electoral, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 12 de abril.

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Bruselas.- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo celebra una audiencia sobre la solicitud de levantamiento de inmunidad del líder de ‘Se Acabó la Fiesta’, Luis «Alvise» Pérez, por la investigación del Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

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Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate quejas ciudadanas sobre la okupación en España.

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Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate quejas ciudadanas sobre los fallos que se produjeron en el sistema de pulseras de control telemático a maltratadores.

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Bruselas.- La eurodiputada Diana Riba atiende a los medios para comentar el impacto que de la reforma de la Directiva del Agua prevista para el 2026.

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Bruselas.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni visita en Bruselas la oficina de representación ante la UE de Barcelona.

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Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela celebra una nueva sesión en la que debatirá el proyecto de ley de minas y de aceleración de trámites para incentivar la inversión extranjera, mientras sigue avanzando con el proceso para designar a un nuevo fiscal general y defensor del Pueblo.

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Asunción.- Convocan en la capital paraguaya, Asunción, a una manifestación en respaldo a Cuba, isla que soporta un bloqueo energético impuesto por el gobierno del estadounidense Donald Trump.

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Santiago de Chile.- Los chilenos enfrentan el alza histórica del precio de los combustibles anunciada por el gobierno ultraliberal de José Antonio Kast para combatir la subida del petróleo por la guerra en el golfo Pérsico, que repercutirá directamente en sus bolsillos y que ya ha provocado colas en las gasolineras para abastecerse antes de los nuevos precios entren en vigor.

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Seúl.- Miembros de la sociedad civil y legisladores se manifestaron este martes en contra del presidente de Estados Unidos, Donal Trump, en los exteriores de la Asamblea Nacional en Seúl.

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Pekín.- Algunas gasolineras chinas registraron colas de vehículos la pasada noche ante la inminente subida de los precios de los combustibles, en un contexto de encarecimiento del petróleo por la guerra en Oriente Medio.

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Tokio.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica el índice de precios al consumidor (IPC) del país para el mes de febrero.

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Boao (China).- Arranca la Conferencia Anual 2026 del Foro Económico de Boao, conocido como ‘Davos asiático’ y organizado por China en la provincia insular de Hainan, con el lema ‘Forjando un futuro compartido: nuevas dinámicas, nuevas oportunidades, nueva cooperación’.

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Taipéi.- Las autoridades taiwanesas han iniciado los trámites para reanudar las operaciones de dos centrales nucleares, apenas un año después del cierre del último reactor que quedaba en funcionamiento, ante la gran demanda del sector de la inteligencia artificial (IA) y los riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio.

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Manila.- Los conductores de servicios de transporte compartido recibieron una suma de 5.000 pesos (72 euros) como parte de las medidas de ayuda del Gobierno ante el aumento del precio del combustible, afectado por el conflicto en Oriente Medio en el que participan Estados Unidos, Israel e Irán.

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Hanói.- La Oficina Nacional de Estadística de Vietnam ha registrado en los dos primeros meses de 2026 unos 4,7 millones de visitantes internacionales al país asiático, lo que representa un 18,1% más que el año anterior.

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Ciudad de Panamá.- Representantes de 33 países de América Latina y el Caribe se dan cita en Panamá como parte del Encuentro Anual de Euroclima 2026, una plataforma de alto nivel que impulsará el diálogo birregional en materia de acción climática y cooperación ambiental.

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Asunción.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, visita Paraguay para impulsar el Foro Parlamentario Iberoamericano de octubre próximo, que precederá a la Cumbre de jefes de Estado y de jefes de Gobierno de noviembre en Madrid.

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Caracas.- La ONG Fundaredes convoca a una rueda de prensa para declarar sobre la negación de la amnistía a su director, Javier Tarazona, excarcelado en febrero pasado tras más de cuatro años en prisión acusado de varios delitos, entre ellos terrorismo.

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Ciudad de México.- En el marco de la conmemoración de sus 80 años la UNESCO presenta la Estrategia País 2026-2031, con el actor Gael García como embajador de Buena Voluntad y la participación especial de la actriz Yalitza Aparicio, entre otras personalidades.

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Roma.- Se cumplen cien años del nacimiento del dramaturgo y Nobel de Literatura italiano Dario Fo y su hijo, Jacopo Fo, recuerda algunos episodios de su vida en una entrevista con EFE: «A mis padres les odiaron por motivos políticos y por envidia», asegura.

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París.- El Museo de la Moda de París, conocido como Palacio Galliera, acoge la exposición ‘La Moda en el Siglo XVIII. Una herencia mitificada’, que trata la moda femenina en el Siglo de las Luces y sus muchas interpretaciones a lo largo de la historia.

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Londres.- La Tate Britain dedica un espacio exclusivo a Hurvin Anderson, el pintor británico-caribeño que estudia en sus pinturas de paisajes e interiores el sentimiento de pertenencia y la diáspora, incluido con trabajos nunca vistos.

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Londres.- Inauguración de la exposición ‘La moda se convierte en arte’, la primera en Reino Unido dedicada a la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli, que abarca desde la década de 1920 hasta la actualidad.

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Bogotá.- Presentación de la exposición ‘Atrapados en sus territorios’, que a través del arte cuenta las historias que el conflicto armado colombiano «no ha dejado salir».

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Aceh (Indonesia).- Miles de personas regresan desde Aceh a sus ciudades de residencia tras la celebración del Eid al-Fitr, fecha que marca el final del mes del Ramadán.

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cdp/aca/EFE

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