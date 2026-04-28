Martes, 28 de abril de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 28 abr (EFE).-

Washington.- La investigación federal sobre el atentado contra el presidente, Donald Trump, se encamina hacia la audiencia prevista para el 30 de abril en el Tribunal de Distrito de Washington, mientras los fiscales analizan nuevas pruebas y no descartan la presentación de cargos adicionales contra el acusado.

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Washington.- La pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump, reciben al rey Carlos III y Camila del Reino Unido en el Despacho Oval de la Casa Blanca con motivo de su visita de estado a EE.UU.

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Washington.- El rey Carlos III del Reino Unido pronuncia un discurso ante las dos cámaras del Congreso de EE.UU., el primero de un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.

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Washington.- Carlos III y Camila de Reino Unido participan en un banquete de estado ofrecido en la Casa Blanca por la pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump, con motivo de su visita de estado a EE.UU.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto sobre Oriente Medio enfocado en la cuestión palestina.

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Estrasburgo.- El pleno del Parlamento Europeo debate y vota su posición negociadora para el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea (2028-2034).

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Estrasburgo.- El pleno del Parlamento Europeo vota un informe que pide que el delito de violación se defina en toda la Unión Europea por la ausencia de consentimiento de la víctima y no por el uso de la fuerza por parte del agresor.

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Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota el levantamiento de inmunidad del líder de ‘Se Acabó la Fiesta’, Luis ‘Alvise’ Pérez.

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Santo Domingo.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, como parte de su visita oficial a la República Dominicana.

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Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, da una rueda de prensa con su homólogo serbio, Marko Djuric, en Jerusalén.

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Yakarta.- El vagón que recibió el impacto en la colisión entre un tren de cercanías y otro de larga distancia que dejó al menos 14 muertos en Indonesia estaba reservado exclusivamente para mujeres, una medida implantada hace más de una década en el país del Sudeste Asiático para combatir el acoso.

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Andorra la Vella.- El presidente francés, Emmanuel Macron, realiza una visita oficial a Andorra, la segunda desde que llegó al Elíseo en 2017 en tanto que copríncipe del pequeño Estado pirenaico.

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Brasilia.- El Senado brasileño analiza la designación de Jorge Messias, actual abogado general del Estado y de confesión evangélica, para la Corte Suprema, en medio de las tensiones entre los poderes Judicial y Legislativo.

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Ciudad de Panamá.- El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, sostiene un conversatorio con la prensa internacional acreditada en Panamá sobre el aumento del tráfico de buques por el paso navegable en medio de la crisis en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz.

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Chaman (Pakistán).- Las tensiones entre Afganistán y Pakistán repuntan después de que el Gobierno talibán denunciara un bombardeo paquistaní contra una universidad, dejando al menos seis fallecidos, un ataque que Pakistán niega haber llevado a cabo cuando se cumplen dos meses desde el inicio de la guerra entre ambos países.

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Seúl.- El tribunal dicta sentencia en el juicio de apelaciones del caso contra la ex primera dama Kim Keon-hee por manipulación de acciones y recepción de sobornos, en medio de la solicitud de la fiscalía por una sanción de 15 años de cárcel y una multa de 2.000 millones de wones, después de que, en primera instancia, fuera sentenciada a un año y ocho meses de prisión.

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Bruselas.- El presidente de Foment del Treball (Patronal catalana), Josep Sánchez Llibre, ofrecerá una atención a los medios de comunicación frente al Edificio Berlaymont.

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Santa Marta (Colombia).- Quinta jornada de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia, que busca construir una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación.

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Ciudad de Panamá.- La aerolínea panameña Copa Airlines firmará un acuerdo este martes con Boeing y General Electric, en lo que calificaron como «un anuncio relevante para la industria aeronáutica», sin aportar más detalles.

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La Haya.- La Corte Penal Internacional anuncia una decisión sobre reparaciones para las víctimas del yihadista maliense Al Hassan Ag Abdoul Aziz, condenado por varios crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Malí como miembro de Ansar al Din, grupo terrorista asociado con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

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Buenos Aires.- El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes en Buenos Aires con la declaración de una de las hermanas del exfutbolista, Rita Mabel Maradona, y de su expareja Verónica Ojeda.

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Brasilia.- El Senado brasileño analiza la designación de Jorge Messias, actual abogado general del Estado y de confesión evangélica, para la Corte Suprema.

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Ciudad de Panamá.- Las primeras compensaciones, de 25.000 dólares, dictadas en años para víctimas del envenenamiento masivo en Panamá con un jarabe producido por el seguro social entre 2004 y 2006, que dejó cientos de muertos, son insuficientes y desconocen la realidad de estas personas que sobreviven con secuelas, muchas graves, dijo a EFE un portavoz de una asociación que agrupa a las víctimas.

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Lisboa.- Decenas de personas en Lisboa, así como en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Valencia, conmemoran el primer aniversario del apagón con un evento sin móviles en el que durante una hora tratarán de recrear el «sentimiento» del 28 de abril de 2025, cuando España y Portugal quedaron a oscuras durante gran parte del día.

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Montevideo.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza un Consejo de Ministros en el que los integrantes de su gabinete recibirán el informe final del diálogo social llevado a cabo en el país sudamericano, un ámbito que buscó alcanzar acuerdos en diversos temas, entre ellos la jubilación de los trabajadores.

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Tokio.- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), da una rueda de prensa al término de la reunión de dos días del ente sobre política monetaria.

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Miami (EE.UU.).- El periodista mexicoestadounidense Jorge Ramos considera que “es muy complicado” hacer periodismo en español en Estados Unidos en el segundo mandato del presidente Donald Trump, pero que es necesario hablar “con precisión” de la “crueldad” que padecen los inmigrantes, algo que ha logrado en su primer año como comunicador independiente.

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París.- El museo Marmottan Monet de París realiza la primera exposición monográfica al pintor italiano Giovanni Segantini (1858-1899), conocido por sus obras sobre los paisajes alpinos.

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San Salvador.- Presentan este martes en San Salvador un recetario con platillos elaborados con productos hidrobiológicos, recolectados por mujeres pescadoras y productoras que son parte de proyectos de cooperación enfocados en la seguridad alimentaria y la nutrición.

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La Habana.- Aumentar la autonomía de los triciclos eléctricos aprovechando la energía fotovoltaica es el objetivo de un joven emprendedor cubano que instala paneles solares en esos vehículos, una alternativa a los de gasolina en medio de la grave crisis energética que vive la isla.

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Cannes (Francia).- La cocreadora y guionista de la serie española ‘Yo siempre a veces’ Marta Bassols -nominada al gran premio del festival Canneseries- afirmó a EFE que su trama, sobre una mujer que se embaraza con un hombre que acaba de conocer, «tiene bastante» de su maternidad real.

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Madrid.- El Museo Reina Sofía presenta en rueda de prensa la exposición ‘Aurèlia Muñoz. Entes’, que se podrá visitar del 29 de abril al 7 de septiembre de 2026. Reina Sofía.

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París.- Rueda de prensa de los entrenadores del Paris Saint Germain (PSG), el español Luis Enrique, y del Bayern, Vincent Kompany, tras el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos.

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Nueva York (EE.UU.).- Atlanta Hawks y New York Knicks disputarán el quinto partido de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este el 28 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York.

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cdp/aca/EFE

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