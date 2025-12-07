Martin Parr, el fotógrafo de mirada irónica de la sociedad británica y española

4 minutos

Dublín, 7 dic (EFE).- Con un ojo clínico para capturar los pequeños detalles de la vida cotidiana, el fotógrafo británico Martin Parr, fallecido a los 73 años, deja un legado de instantáneas en las que a través del humor y la ironía logró remover conciencias sobre temas importantes.

Considerado como uno de los representantes más destacados de la fotografía documental de las últimas décadas, también apoyó a otros creadores de imágenes a través de su colección en la ‘Fundación Martin Parr’, de sus actividades editoriales y sus eventos en galerías.

Durante más de medio siglo, puso el objetivo en las singularidades de la sociedad del Reino Unido, desde los hábitos vacacionales de la clase trabajadora, hasta los rituales de las zonas rurales o los privilegios de los más pudientes en épocas tormentosas como el ‘thatcherismo’ de los años 80.

Su familia comunicó este domingo en las redes sociales que el artista falleció «en paz» ayer sábado en su casa de Bristol, al suroeste de Inglaterra, cuatro años después de que se le diagnosticara un cáncer.

El ‘British Journal of Photography’ lamentó la pérdida de esta «leyenda internacional», uno de los primeros fotógrafos documentales, resaltó, que adoptó el color para este género.

Parr abandonó el tradicional blanco y negro para romper moldes al publicar el libro ‘The Last Resort 1982-1985’, en el que retrató al proletariado británico en las playas de Brighton con tonos más coloridos, saturados y llamativos, al estilo de las postales de los años 50 y 60.

Este trabajo, satírico en ocasiones, fue calificado por algunos críticos de condescendiente, pues le achacaron que abordara a las clases más desfavorecidas desde su posición de clase media, si bien también giró su objetivo hacia ésta y hacia los británicos más pudientes.

Así lo demostró con ‘The Cost of Living (1987-1989)’ para ofrecer una mirada mordaz a su propia clase social a través de prácticas suburbanas aspiracionales en fiestas, cenas y otros eventos, en un momento de agitación por las políticas económicas de la primera ministra Margaret Thatcher.

Incansable viajero, llevó después sus cámaras a otros países para trabajar en los libros ‘Small World (1987-1994)’ y ‘Common Sense (1995-1999)’, con los que analizó el fenómeno del turismo global y el consumismo, respectivamente.

Junto a su esposa Susie y la hija de ambos, Ellen, pasó largos periodos de tiempo en España, cuya sociedad tampoco escapó a su agudeza visual y conciencia social.

En 2023, presentó ‘MálagaEXPRESS’, una muestra con 104 imágenes en la que exploraba los comportamientos del ocio, el turismo y la clase media malagueña, como antes había hecho con la inglesa.

Parr, miembro desde 1994 de Magnum, agencia que presidió entre 2014 y 2017, solía repetir que hacia «fotografías serias disfrazadas de entretenimiento».

Su fichaje entonces por la mítica cooperativa de fotógrafos generó dudas incluso entre su fundador, Henri Cartier-Bresson, quien lo describió como «de otro planeta» al compararlo con la mayoría de la plantilla de Magnum, referente del fotoperiodismo.

Tras ser finalmente admitido en la agencia -por un solo voto- creó en 2014 la ‘Fundación Martin Parr’, que contiene su propio archivo fotográfico y una extensa colección de trabajo de otros colegas británicos e irlandeses.

Nacido en 1952 en el condado de Surrey, al sur de Londres, Parr creció en la localidad de Epsom, donde la influencia de su abuelo George, aficionado a la fotografía, le llevó muy pronto a decantarse por esta profesión.

Se formó en el Instituto Politécnico de Mánchester entre 1970 y 1973, y trabajó después como fotógrafo para la cadena de complejos vacacionales ‘Butlin’s’, lo que marcó su posterior estilo de instantáneas de colores saturados y chillones. EFE

ja/fpa