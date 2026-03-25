Matt Brittin, el primer directivo del sector tecnológico en asumir las riendas de la BBC

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Londres, 25 mar (EFE).- Matt Brittin, nombrado este miércoles nuevo director general de la BBC, se convierte en el primer responsable de la corporación británica que procede del sector tecnológico, sin contar con experiencia en producción televisiva o periodismo.

Brittin asumirá las riendas de la BBC el 18 de mayo, en sustitución de Tim Davies, quien se vio obligado a dimitir el pasado noviembre por una edición aparentemente engañosa de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 6 de enero de 2021, el día del asalto al Capitolio de EE.UU., en un reportaje emitido en 2024 por el programa Panorama.

La edición, que daba la impresión de que Trump estaba incitando a la violencia que estalló ese día en el Capitolio, provocó la indignación del presidente estadounidense, que ha presentado una demanda multimillonaria por difamación contra la corporación.

El nuevo directivo tendrá la misión de reconstruir la reputación de la cadena y darle un impulso para hacer frente a la fuerte competencia de las plataformas tecnológicas.

Licenciado en Cambridge y apasionado del remo

Nacido el 1 de septiembre de 1968 en la localidad de Walton-on-Thames, en el condado de Surrey, a las afueras de Londres, Brittin se licenció en Economía y Geografía por la Universidad inglesa de Cambridge, con la que compitió tres veces en la famosa regata Oxford-Cambridge. Está casado y es padre de dos hijos.

También representó al Reino Unido en remo entre 1985 a 1989 y ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo de 1989.

Tras licenciarse en Cambridge, Brittin cursó un máster en la London Business School y, tras sus estudios de posgrado, llego a ser director comercial y de estrategia digital en Trinity Mirror.

En el año 2007 se incorporó a la tecnológica estadounidense Google, donde fue director de operaciones en el Reino Unido y años después vicepresidente para el norte y centro de Europa en 2011.

En 2014, asumió la presidencia del gigante tecnológico para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), pero el año pasado decidió dejar esa empresa para tomarse un tiempo libre.

Al referirse a esa pausa en su carrera, comentó en su portal profesional en LinkedIn: «Ya me he dejado barba, me compré una barca de remo individual y planeo aprender a bucear con mi hijo».

En enero de 2026 fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) en la lista de honores de Año Nuevo del Rey por sus servicios a la tecnología y las habilidades digitales.

Debido a la falta de experiencia en el mundo del periodismo, se espera que Brittin nombre a un director general adjunto para compensar esta falta de trabajo previo en el sector editorial.

Su responsabilidad en Google

Debido a su cargo en Google, Brittin fue citado ante el Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes en 2012 para que explicara cómo la tecnológica había generado miles de millones de libras de ganancias de sus operaciones en el Reino Unido pero había pagado casi ningún impuesto de sociedades.

En mayo de 2013, la entonces presidenta de ese comité, Margaret Hodge, acusó a la división británica de Google (dirigida por Brittin) de ser «calculadora y poco ética» por su uso de distinciones artificiales para evitar pagar miles de millones de libras en impuestos de sociedades por sus operaciones en el Reino Unido.

Por otro lado, la prensa informa de que Brittin estaba muy bien considerado dentro de la empresa y por su equipo, EFE

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