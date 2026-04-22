Mauricio y el Reino Unido abordan el retraso del tratado de restitución de Chagos

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Nairobi, 22 abr (EFE).- Una delegación del Reino Unido se reunió este miércoles en Port Louis con el primer ministro de Mauricio, Navinchandra Ramgoolam, para abordar los términos del tratado de restitución del archipiélago de Chagos tras confirmarse un retraso en su tramitación legislativa en Londres.

Según un comunicado del Servicio de Información del Gobierno de Mauricio, el fiscal general del país africano, Gavin Glover, explicó que el encuentro fue solicitado por su administración para analizar los pasos a seguir después de que el proyecto de ley sobre la Base Militar de Diego García y el Territorio Británico del Océano Índico no fuera presentado ante la Cámara de los Lores este mes.

«Todas las partes involucradas deben llegar a un acuerdo para que se pueda finalizar el tratado sobre la restitución del Archipiélago de Chagos a la República de Mauricio», dijo el negociador principal británico, Robbie Bulloch.

Destacó que la jornada permitió un intercambio de puntos de vista para mantener la colaboración estrecha entre ambos países.

Respecto a la participación de Washington, Glover señaló que las negociaciones técnicas han avanzado, aunque la ratificación definitiva sigue pendiente pues «se espera la aprobación política del presidente de EE.UU.”.

La delegación británica, integrada por el director jurídico Paul McKell y el negociador Peter Candler, también mantuvo encuentros con otros responsables locales.

Glover subrayó que el Gobierno de Mauricio tomará las decisiones correspondientes según evolucione la situación diplomática y legislativa.

Este mes, el Ejecutivo británico informó de que, si bien no abandonaba por completo el acuerdo, se había agotado el tiempo para aprobar la legislación -que estaba en etapas finales de su tramitación- antes de que el Parlamento se prorrogara en las semanas siguientes.

Así, Londres decidió detener el pacto, después de que Trump, que sí que había apoyado inicialmente el tratado, retirase su apoyo el pasado enero y lo calificase como una «gran estupidez».

Mauricio afirmó el pasado marzo que consideraba emprender acciones legales ante el retraso de la ratificación del pacto.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, confirmó en mayo de 2025 que rubricó el acuerdo, anunciado en octubre de 2024 y que busca poner fin a una disputa iniciada con la independencia de Mauricio en 1968.

Pese a las críticas de Trump, el texto garantiza la permanencia de la base militar conjunta británico-estadounidense situada en la isla Diego García, en el océano Índico, mediante un arrendamiento por 101 millones de libras (115,8 millones de euros) por 99 años.

La importancia de esta isla ha crecido ante la necesidad de EE.UU. de garantizar bases permanentes en el océano Índico, tras el estallido en febrero pasado de la guerra en Oriente Medio. EFE

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