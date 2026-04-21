Mayoría chavista en el Parlamento venezolano respalda peregrinación contra las sanciones

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Caracas, 21 abr (EFE).- La mayoría chavista en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela respaldó este martes la peregrinación de trece días convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que comenzó el pasado domingo para exigir el cese definitivo de las sanciones contra el país.

La AN aprobó por «mayoría calificada evidente» un acuerdo que respalda «de manera categórica la iniciativa de la presidenta encargada» sobre «la gran peregrinación por el levantamiento de las sanciones y la paz como un acto de fe, patriotismo y voluntad cívica en favor de la estabilidad política, económica y social» de la nación.

Los diputados declararon la movilización como «un gran cabildo abierto nacional permanente» para exigir «el levantamiento inmediato, completo e incondicional de todas las sanciones que pesan sobre la economía y las instituciones» venezolanas.

Además, se comprometieron a convocar «activamente y de manera unitaria, amplia e incluyente a todos los sectores políticos, económicos, sociales, académicos, religiosos», entre otros.

La diputada chavista Gabriela Simoza, quien presentó el acuerdo, dijo que, con la peregrinación, la presidenta encargada «no viene a ofrecer un Premio Nobel», otorgado el año pasado a la líder opositora María Corina Machado en el área de la paz, sino a «ofrecer su corazón a la patria, al pueblo».

Tras la lectura del acuerdo, el diputado opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles negó que Venezuela esté bloqueada y aseguró que su país «necesita menos retórica y más acción», por lo que instó a celebrar un debate sobre la crisis económica y social y la situación del salario mínimo, equivalente hoy a unos 27 centavos de dólar al mes.

«Si hubiera bloqueo en este país, todos los productos importados que vemos en algunos comercios no estarían, si (…) salimos cerca de la Asamblea, vamos a ver una fila de camionetas último modelo que yo me imagino que no vienen por las trochas de Colombia», señaló.

A su juicio, la «gran peregrinación que hay en este país la hace cada trabajador venezolano cuando va a su sitio de trabajo y cada madre que peregrina de hospital en hospital» por la crisis del sistema público de salud.

La peregrinación comenzó el domingo en estados fronterizos con Colombia, donde se movilizaron autoridades del Gobierno y activistas del chavismo, y se extenderá hasta el próximo 1 de mayo, cuando la presidenta encargada, que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos, tiene previsto anunciar un aumento salarial. EFE

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