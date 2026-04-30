Mayor central obrera de Argentina protesta contra Milei frente a la Casa de Gobierno

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Buenos Aires, 30 abr (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT), que congrega a los principales sindicatos de Argentina, se movilizó este jueves a las puertas de la Casa de Gobierno para protestar contra el programa económico del presidente Javier Milei, en la antesala de la conmemoración este viernes del Día Internacional de los Trabajadores.

Las columnas de trabajadores fueron llegando desde temprano a la icónica Plaza de Mayo de Buenos Aires y se ubicaron en torno al escenario donde se realizará el acto central de la jornada, en el que se prevé que expongan los tres secretarios generales de la central obrera: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La concentración, convocada bajo la consigna «el trabajo es con derechos o es esclavo», comenzó sin incidentes y con la presencia de trabajadores de múltiples rubros, llegados desde distintos puntos del país y la periferia de la capital argentina.

En las últimas semanas la CGT continuó su batalla judicial contra la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo de Milei, aprobada en febrero pasado y que, entre numerosas modificaciones, incluye límites al derecho a huelga, habilita sanciones contra conductas gremiales y prevé la retirada de la personería jurídica a los sindicatos.

De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Trabajo, desde el inicio del Gobierno de Milei, en diciembre de 2023, cerraron 24.180 empresas, mientras que solo en 2025 se perdieron 88.800 empleos asalariados formales en el sector privado y 18.600 en el ámbito público.

A su vez, el trabajo por cuenta propia aumentó en 104.900 personas, y la tasa de informalidad laboral llegó al 43 %. EFE

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