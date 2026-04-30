Mayor sindicato de Bolivia alista mitin por el Día del Trabajo entre críticas al Gobierno

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La Paz, 30 abr (EFE).- La Central Obrera Boliviana (COB), la principal entidad sindical del país, se alista para realizar un mitin por el Día Internacional del Trabajo, con críticas al Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, por no atender sus demandas salariales y la intención de sumar los reclamos de maestros, campesinos e indígenas.

«Hay un pueblo molesto que se siente preocupado, el país va de mal en peor. Se ha confiado en un nuevo Gobierno que, lastimosamente, en vez de dar soluciones ha generado una mayor crisis», dijo a los medios el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo.

El dirigente acudió este jueves a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para solicitar el envío de un veedor al mitin del viernes, que se efectuará en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, bajo la figura del «cabildo».

Las asambleas o «cabildos» están reconocidos por la Constitución boliviana de 2009 como una forma de la democracia participativa «con carácter deliberativo».

La petición de la COB no será atendida, por lo cual Argollo consideró que existe «una intención de perjudicar» por parte del TSE y evitar que haya «legitimidad» en ese encuentro, en el que se prevé lanzar un ultimátum al Gobierno.

Entre las principales demandas de la COB está el incremento del salario básico en un 20 % y la oposición al cierre de empresas estatales deficitarias, lo que la entidad considera una «privatización encubierta».

El Gobierno respondió el miércoles que tiene disposición de dialogar, pero que no retrocederá en asuntos «estructurales» que representen un cambio para el país y que el tema salarial se resolvió a principios de año, cuando, tras el retiro de la subvención a los combustibles, el salario mínimo subió de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares).

La reunión de la COB busca, además, sumar a los sindicatos de maestros que desde hace un par de semanas sostienen protestas por un incremento salarial, el pago por horas laborales no reconocidas y su oposición a la descentralización de la educación, entre otros.

El magisterio reforzó su protesta con una marcha que partió esta semana desde la población de Calamarca, a 70 kilómetros de La Paz, y que se prevé llegue el viernes a El Alto.

A esto se suma la marcha que realizan desde hace 22 días grupos de campesinos e indígenas amazónicos que exigen la anulación de la ley 1720, que «reclasifica» la pequeña propiedad como mediana y que, según estos sectores, favorece a los grandes empresarios.

Está previsto que la marcha llegue este viernes a La Paz, pese a que el Gobierno envió un par de comisiones que lograron algunos acuerdos con sectores que dejaron la movilización, y pese a la aprobación el miércoles de un decreto complementario que garantiza la pequeña propiedad y la dotación de tierras.

Estas movilizaciones y protestas se dan cuando aún no se ha resuelto del todo el problema de la calidad y la provisión de combustibles, además del resarcimiento por los daños ocasionados a vehículos.

Por esto, los sindicatos de transportistas amenazaron con una huelga de 24 horas el martes, que prevén que sea indefinida si sus demandas no son atendidas.

El Gobierno aseguró que el problema del combustible está en proceso de solucionarse e invitó a los transportistas a dialogar el lunes. EFE

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