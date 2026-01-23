Mayor unidad de hidrógeno verde en Europa empezará a operar en Portugal en el 2º semestre

Lisboa, 23 ene (EFE).- La multinacional portuguesa Galp, en vías de integrar su negocio de refinado y distribución con la española Moeve, la antigua Cepsa, reveló este viernes que espera que su unidad de producción de hidrógeno verde en Sines (Portugal), que se prevé que sea la mayor de Europa, comience a funcionar en la segunda mitad de este año.

En un comunicado, la compañía lusa informó de que ha completado la instalación de diez módulos de electrólisis (proceso de dividir moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno empleando electricidad) de 10MW, que en conjunto constituyen la nueva unidad de producción de hidrógeno verde en construcción en la refinería de Sines, al sur de Lisboa.

Galp explicó que esa unidad, con una capacidad de 100MW, producirá hasta 15.000 toneladas de hidrógeno renovable al año, que sustituirá el 20 % del hidrógeno gris (producido con combustibles fósiles) utilizado actualmente en las operaciones de la refinería.

La empresa energética calcula que con este cambio se reducirán las emisiones en casi 110.000 toneladas anuales.

El administrador ejecutivo responsable de las actividades industriales de Galp, Ronald Doesburg, dijo en la nota que con este proyecto «pionero» la compañía está cada vez más cerca de producir hidrógeno verde a escala industrial, «un momento histórico para el refinado europeo y una demostración creciente de la importancia estratégica de Sines en el sistema energético ibérico».

Destacó que se trata de «un paso fundamental» para establecer una nueva generación de combustibles bajos en carbono que permitirán descarbonizar actividades que no pueden ser electrificadas.

La nota indica que la decisión de construir esta unidad de electrólisis y otra de producción HVO/SAF (siglas en inglés de aceite vegetal hidrotratado y combustible sostenible de aviación) se adoptó en septiembre de 2023, con una inversión conjunta de 650 millones de euros.

Galp, la primera petrolera en Portugal, y Moeve, la antigua Cepsa y segunda en España, han alcanzado un acuerdo para integrar sus negocios de refino y distribución, además de fusionar sus redes de gasolineras y rivalizar así con Repsol en el liderazgo peninsular.EFE

