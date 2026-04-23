Mazatlán, uno de los colistas, vence al campeón Toluca en el Clausura mexicano

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Mazatlán (México), 22 abr (EFE).- El Mazatlán, antepenúltimo de la tabla de posiciones, derrotó este miércoles por 4-3 al campeón Toluca en un accidentado partido, en la continuación de la jornada 16 del Clausura del fútbol mexicano.

Brian Rubio, el panameño Édgar Bárcenas, Gabriel López y Jesús Hernández convirtieron por el Mazatlán, en tanto Everardo López, Antonio Briseño y el argentino Nicolás Castro anotaron por Toluca, que jugó desde el minuto 60 con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Marcel Ruiz.

En un duelo de altibajos, en el minuto 88, Hernández aceptó un balón del brasileño Fabio y con un gol de pierna derecha rompió un empate 3-3 para darle al Mazatlán su cuarto triunfo y subirlo al antepenúltimo escaño.

Toluca dejó ir la posibilidad de escalar al cuarto lugar; se mantuvo en el quinto con siete victorias, seis empates, tres derrotas y 27 puntos, siete menos que el líder Guadalajara, que tiene un partido menos.

En otro juego, Atlas y Tigres UANL empataron 0-0 en un encuentro en el que ambos fueron conservadores y provocaron pocas jugadas de goles.

El resultado es malo para ambos porque deberán asegurar su pase a cuartos de final en la última jornada; Atlas siguió en el séptimo escaño con 23 unidades, una más que Tigres, octavo.

Este miércoles, el italiano Joao Pedro anotó un gol y puso una asistencia para quedar sólo como líder de los anotadores, en el triunfo del San Luis por 2-0 sobre Santos Laguna.

El venezolano Leonardo Flores y Joao Pedro reflejaron en el marcador el dominio de los locales, en un duelo entre dos equipos eliminados.

En el cierre de la jornada, más tarde el Guadalajara visitará al Necaxa y Pachuca al Tijuana. EFE

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