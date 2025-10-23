Mckenna Grace protagoniza su primer romance en ‘Regretting You’

3 minutos

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 23 oct (EFE).- La actriz McKenna Grace deja atrás sus papeles infantiles con ‘Regretting You’, su primer protagónista y «primer romance en pantalla», que además marca su tercer proyecto como productora ejecutiva: «Quiero seguir interpretando personajes divertidos y complejos», cuenta en entrevista con EFE.

Grace interpreta a Clara Grant, una joven talentosa de 16 años, casi 17, quien vive su primer amor en medio de una tragedia familiar que pone en riesgo su relación con su madre Morgan, interpretada por Allison Williams.

«Yo crecí como actriz infantil y esta (película) fue como dar un paso hacia algo un poco más maduro, o simplemente interpretar a alguien de mi edad. Fue mi primer romance, y también fue un drama, y una historia familiar», asegura.

La cinta, dirigida por Josh Boone (‘The Fault in Our Stars’), está basada en el guion y el libro de la escritora Colleen Hoover, autora de títulos como ‘It Ends With Us’, también llevada al cine, y de la próxima adaptación de ‘Verity’.

«Leí el guion primero y hablé con Josh y Brunson. Simplemente me enamoré por completo de ambos (personajes). Básicamente, cuando hablé con ellos fue como: ‘por favor, por favor, por favor, contrátenme'», cuenta Mckenna.

Boone y el productor Brunson Green ya habían pensado en la actriz de ‘Ghostbusters: Afterlife’ para el papel de Clara, y una vez que la contrataron la actriz de 19 años se adentró en la historia original escrita por Hoover: «Subrayé todo y tomé notas», asegura.

En la película, Clara pierde a su padre casi al mismo tiempo que comienza a acercarse a Miller Adams, interpretado por Mason Thames, un compañero de su escuela cuyo abuelo padece cáncer y cuyo padre, antiguo conocido de los padres de Clara, tenía muy mala reputación en el pueblo.

Mientras su madre se opone a la relación, se desarrolla de manera paralela la historia de Morgan y Jonah Sullivan, encarnado por Dave Franco, quienes atraviesan por el confuso duelo de la muerte de sus parejas.

Aunque Grace asegura que una de sus intenciones era serle «fiel a los fans» de Hoover, eso no le impidió involucrarse con su personaje para darle su propio toque de identidad.

«Todos nosotros amábamos el libro, los personajes y el guion, así que junto con Josh y entre nosotros tratamos de crear nuestra propia versión, una especie de mezcla de cómo imaginábamos que debía ser todo. Creo que lo hicimos bastante bien», considera.

Si bien Clara es una joven adolescente que está intentando encontrar su vocación, Mckenna Grace a su edad ya había sido guionista de filmes como ‘The Bad Seed Returns’ o productora ejecutiva de esa película además de ‘What We Hide’.

Además, también ha construido una carrera como cantante al lanzar EPs como ‘Bittersweet 16’ o ‘Autumn Leaves’.

Aun con toda esa trayectoria profesional, Grace logró identificarse con Clara: «Era un personaje muy natural de interpretar. Al final del día sentí que solo estaba interpretando a una chica adolescente que está experimentando muchas emociones», cuenta.

La actriz tiene varios proyectos en puerta, entre ellos la segunda parte de ‘Five Nights at Freddy’s’, ‘Straight Lines’, además de ‘Scream 7’ o ‘The Hunger Games: Sunrise on Reaping’, ambas previstas para 2026.

«Mis metas ahora son simplemente seguir trabajando y hacer cosas de las que pueda estar orgullosa, interpretar personajes que sean complejos y divertidos, y contar historias que sienta importantes para mí. Pero no sé, simplemente amo tanto lo que hago, que solo quiero seguir trabajando al máximo de mi capacidad», afirmó. EFE

mrl/dte/jgb

(foto)(vídeo)