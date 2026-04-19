Medellín vence a Alianza y sigue en la pelea por un cupo a finales de la liga colombiana

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Bogotá, 19 abr (EFE).- El Independiente Medellín se repuso del golpe sufrido a mitad de semana en la Copa Libertadores y venció este domingo como visitante a Alianza Valledupar por 0-1, un resultado con el que llegó a 20 puntos y quedó parcialmente en la casilla 14 de la liga colombiana, aún en la pelea por entrar a las semifinales.

El conjunto antioqueño tuvo que sobreponerse a un escenario adverso tras la expulsión de José Ortiz al minuto 37, lo que lo obligó a replegarse. Sin embargo, antes del descanso encontró el gol: al minuto 42, el argentino Francisco Fydriszewski capitalizó una asistencia de John Montaño y marcó la diferencia.

En el segundo tiempo el equipo sostuvo la ventaja pese a la presión del local, que generó varias opciones claras -incluidos remates al palo- pero careció de contundencia.

En el desarrollo de la jornada 17, otros resultados también han movido la tabla: el más destacado fue la goleada por 5-0 este domingo de Independiente Santa Fe sobre Cúcuta Deportivo, un resultado que impulsa al equipo cardenal a la zona de clasificación.

Asimismo, Deportes Tolima se impuso por 2-0 a Deportivo Pereira para mantenerse en la parte alta, mientras Fortaleza venció por igual marcador a Águilas Doradas en un duelo clave en la mitad de la tabla.

Desde el inicio de la fecha, el viernes, también se registraron marcadores llamativos: Deportivo Pasto derrotó 2-3 a Jaguares de Córdoba, mientras Boyacá Chicó sorprendió al vencer 1-0 a Deportivo Cali.

La jornada continuará este domingo con los duelos entre Junior de Barranquilla y Llaneros FC, además del choque entre América de Cali y Millonarios. El cierre será el lunes con Once Caldas frente a Internacional de Palmira y el líder Atlético Nacional visitando a Atlético Bucaramanga. EFE

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